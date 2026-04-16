Conoce el jugoso incentivo que recibirán los caballerizos durante la Reunión 17

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El domingo 19 de abril, será un día feriado por la celebración de los 216 años del primer paso para la proclamación de la independencia de Venezuela, al mismo tiempo se celebrará en el óvalo caraqueño, la reunión 17 con una cartelera de 11 carreras que incluye dos eventos selectivos de gran etiqueta: El Clásico Internacional Presidente de la República con un premio a repartir de $195.000 y el Clásico Blondy (GIII) que tendrá una bolsa de premio de $130.000 a repartir.

Caballerizos: Premiaciones Estímulo Reconocimiento La Rinconada Datos hípicos

Bajo la gestión del Superintendente Nacional de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) prioriza el bienestar del personal que labora diariamente en óvalo de Coche, por lo que este compromiso garantiza semana tras semana en las jornadas de carreras y, de manera especial, en los caballerizos, quienes también reciben una participación directa en las premiaciones.

Actualmente, los caballerizos perciben el 5% del premio que gana el caballo, pero este beneficio se extiende incluso más allá del primer lugar: El personal encargado del cuidado de los ejemplares que lleguen segundo, tercero, cuarto o quinto puesto también cobra el mismo porcentaje.

Es importante resaltar que las principales funciones de un caballerizo son: Cuidado diario de los ejemplares, peinar y bañar a los purasangres, administrar la alimentación, ayudar en la asistencia técnica, además de llevar a los caballos para los traqueos a la pista, entre otras funciones.

Por esta razón, el comunicador social, periodista y pronosticador Alfredo Iglesias a través de su cuenta en X comentó que el caballerizo del ejemplar que gane la primera de la mencionada reunión 17, recibirá la cantidad de $750 y el caballerizo del ejemplar que gane la edición 105 del Clásico más antiguo del calendario hípico recibirá la cantidad de $5.000.

Estos beneficios constituyen un incentivo financiero clave para el personal de cuadra. La medida busca impactar positivamente en la economía del caballerizo, al otorgar una participación porcentual sobre los premios obtenidos en carrera.

Este esquema de compensación funciona como un motor de eficiencia, pues vincula al éxito del del caballerizo que custodia diariamente al atleta equino en la propia cuadra del entrenador.