¿Sin orientación para este domingo? Estos son los fijos y el "especial" de la R17 en La Rinconada

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El fervor por el deporte de los reyes alcanza su punto máximo este domingo 19 de abril. El Hipódromo La Rinconada abre sus puertas para la reunión número 17 del año, una jornada que promete emociones intensas y un despliegue de calidad competitiva sobre la arena de Coche. El programa consta de 11 competencias, entre las cuales destacan dos eventos selectivos de alto nivel que exigirán el máximo rendimiento de los mejores purasangres del patio.

El 5y6 nacional: Camino a dividendos históricos

La cartelera oficial iniciará puntualmente a la 1:25 p.m., momento en el que el primer timbre de la tarde marque el comienzo de la acción. Sin embargo, el foco de atención de la fanaticada se centra en el 5y6 nacional, el juego de las mayorías que en esta oportunidad presenta una paridad extrema en sus seis válidas.

Debido al equilibrio en la nómina de inscritos, los analistas proyectan un escenario propicio para las sorpresas. Esta dificultad en el pronóstico eleva las expectativas sobre el monto de los premios, con la posibilidad latente de repartir dividendos millonarios entre aquellos que logren descifrar el complejo rompecabezas hípico de esta semana.

Citas de jerarquía en el óvalo capitalino

Más allá de las carreras comunes, la tarde cobrará un matiz especial con la disputa del Clásico Internacional Presidente de la República (Grado I). Este evento, junto al Clásico Blondy (Grado III), representa el plato fuerte de una jornada dominical que pone a prueba no solo la velocidad, sino la resistencia y la estrategia de jinetes y preparadores en distancias de aliento.

Carreras en vivo: Ejemplares con fuerzas Apuestas de caballos La Rinconada Datos hípicos

Castana Power (Usa): Luego de 93 días esta importada del Stud “Marco Antonio” que entrena Fernando Parilli, regresa a la pista con la monta nuevamente de Oliver Medina en esta ocasión tiene dos grandes rivales pero la manera en que viene de ganar y el tiempo realizado hacen pensar que puede repetir victoria este domingo.

Chiquinquireña (Pan): Esta yegua viene de mejorar muchísimo al punto de que se perdió a solo tres cuerpos y medio de la superior Mother Carmen, para esta ocasión luego de 56 días regresa a la pista y pasa a las manos de Jhonathan Aray que de seguro irá en pro de la victoria.

Quality Princess: Dentro del marco de las pruebas selectivas de este domingo, esta alazana de siete años surge como una de las principales candidatas bajo la conducción de Jean Carlos Rodríguez. El ejemplar llega a la cita con el aval de dos segundos lugares consecutivos y una condición física que le permitirá sacar provecho del trayecto.

La estrategia parece clara: capitalizar la lucha inicial en la punta para ejecutar un avance contundente por líneas internas en los metros decisivos. Cabe destacar que su jinete figura como uno de los dos profesionales con más triunfos en la historia de este evento jerárquico.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención, aficionados que buscan jugar más allá del ganador: Esta información es clave para sus combinaciones. Uno de los candidatos que más gusta para este tipo de jugadas es el caballo, Gran Victorioso, participante en la tercera válida del 5y6 (el juego de las mayorías).