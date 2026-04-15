Mucha atención: Anuncian el retiro de esta yegua en la carrera de los acumulados del 5y6 de la R17

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El hipódromo La Rinconada ajusta los detalles para presentar la décima séptima reunión el día domingo feriado 19 de abril, la cual contará con una programación de 11 competencias entre ellas: El XV Clásico Blondy (GIII) y la edición 105 Clásico Internacional Presidente de la República (GI).

Yegua: Retiro 5y6 La Rinconada Datos hípicos

En horas de la tarde de este miércoles 15 de abril, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó acerca de una yegua que no estará en acción en la sexta válida conocida como la carrera de los acumulados del 5y6 Nacional de la mencionada jornada dominical.

Se trata de la castaña De La Cruz (número 8), pues debutaba en la última válida para el juego de las mayorías, contaba con la monta del efectivo jinete aprendiz Winder Véliz y era presentada por César Moron.

Esta potra es nacida y criada en el Haras El Centauro, es un producto de Mr Defence en My Pleasure en Giacomo, quedaba inscrita con el número 8 en la gualdrapa y defendía con los colores del Stud Marco Antonio II.

Motivo del retiro: La Rinconada

A través de la información publicada este mismo miércoles por el INH en sus plataformas digitales, De La Cruz quedó retirada por Disposición Reglamentaria.

Con este retiro también se suma al retiro de la yegua importada Pittaluga (USA) en la primera válida para el 5y6.