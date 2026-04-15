Jockey aprendiz ganador de 50 carreras en Estados Unidos puede triunfar con esta sorpresa en La Rinconada

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El 19 de abril se volverá a conmemorar otro año de la Firma del Acta de Independencia del país y contará con la celebración de la jornada 17 del primer meeting hípico en el óvalo de Coche con una programación de 11 carreras y la celebración del clásico más antiguo del turf nacional, el Clásico Internacional Presidente de la República GI en recorrido de 2400 metros.

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Dentro de las carreras no válidas de la jornada dominical, debemos mencionar la tercera de ellas, la cual fue reservada para potros nacionales o importados de tres años, debutantes o no ganadores donde hay una nómina de nueve tresañeros a competir en una distancia de 1.500 metros por un premio adicional especial de $33.800 a repartir.

Uno de los ejemplares que participará en dicha prueba será el potro Chamuel, presentado por el entrenador Abraham Campos con la monta del jockey aprendiz Juan Belisario para el Stud Los Reptilianos.

Este ejemplar es un producto del semental Imaginary Sailor en la matrona Tenshi Poet por Water Poet, nacido en el Haras Alegría, el cual no ha podido ganar en diez presentaciones que ha realizado. Su última actuación fue el pasado 29 de marzo del año en curso donde finalizó quinto a 14 cuerpos y medio de White Commander con la monta de Yonkleiver Díaz, que lo llevó en sus últimas cinco carreras.

En esta oportunidad, será montado por el jockey aprendiz de experiencia internacional Juan C. Belisario, quien cumplirá su tercera monta oficial en el país y este domingo solo cumplirá con ese compromiso laboral.

El trabajo más reciente del ejemplar lo realizó el pasado 11 de abril en pista ligera donde dejó parciales de 65’1 en 1000 metros, 79’3 / 94’4 / 110 / movido al final, en silla, informó la División de Tomatiempos del INH en sus hojas de traqueos.