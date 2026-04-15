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Conozca los hijos de los nuevos “Jefes de Raza” que hacen vida en La Rinconada

Desde el recordado Candy Ride (ARG), hasta los reconocidos Curlin (USA) y Uncle Mo (USA) tienen sus representantes en el país

Por

Saúl García
Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 12:25 pm
Conozca los hijos de los nuevos “Jefes de Raza” que hacen vida en La Rinconada
José Aray
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Esta semana se ha dado a conocer mediante el portal de noticias Blood- Horse un nuevo listado de clasificación de Dosage en Norteamérica, donde se ha publicado 23 nuevos sementales que han sido nombrados “Jefes de Raza” de la era moderna

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Uno de los nuevos 23 “Jefes de Raza” de purasangres en Estados Unidos es el semental Scat Daddy (USA), un purasangre que dejó campaña de cinco victorias en nueve presentaciones, producto del semental Johannesburg (USA) en Love Style por Mr. Prospector (USA) (también Jefe de Raza).

El cual uno de sus hijos vino al país y se ganó la afición al ganar el Gran Premio Clásico Internacional Simón Bolívar GI del 2018, y hablamos de su hijo Tap Daddy (USA), el cual, llegó a ganar cinco clásicos de ocho en los que participó en el país y una campaña entera de ocho triunfos en 17 carreras entre Estados Unidos y Venezuela.

               

Más Recientemente, se ha podido ver la llegada de nuevos ejemplares importados al país con un gran pedigrí y algunos de ellos, son hijos y nietos paternos de la nueva camada de la “Realeza” del turf norteamericano. Dos de ellos vienen unidos porque son padre e hijo, el primero de ellos es Candy Ride (ARG) y su hijo Gun Runner (USA).

               

De esta dupla, al país han llegado dos ejemplares que ya tienen una afición propia en el turf venezolano y han realizado increíbles actuaciones y hablamos de los productos San Benito (USA) y Sharar (USA), hijos de Gun Runner y nietos paternos de Candy Ride (ARG).

               

Un cuarto Jefe de Raza que tiene su pedigrí en el país como purasangre y despunta como un futuro gran semental, es Medaglia D’Oro (USA), el cual tiene hasta los momentos con actuaciones realizadas a sus productos, Juan Valdez (USA) y el más recién llegado, y participante del Preakness Stakes, Tuscan Gold (USA).

              

Recientemente debutó en la semana 17, el purasangre Dance To Remember (USA), junto a Paris Priest (USA), More Than Galileo (USA) y la yegua Cheeca Blue (USA), todos son productos del nuevo Jefe de Raza More Than Ready (USA).

              

Para finalizar y no menos importante, los recién ascendidos sementales como Jefes de Raza, Curlin (USA), tiene a su hijo Toro Salvaje (USA) en el país, mientras que Uncle Mo (USA), tiene su sangre en el turf nacional con su hija Etna´s Napper (USA) y el macho Zio Mo (USA) y el tordillo campeón semental Tapit (USA) por medio de su hijo y aún invicto, Preposition (USA) el cual, también es nieto paterno de Candy Ride (ARG).

              

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