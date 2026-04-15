¿Quiénes son los nuevos pilares del purasangre? La lista definitiva de los 23 sementales nombrados "Jefes de Raza"

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En el universo del hipismo, la figura del semental es la piedra angular. Es la carga genética la que sostiene la industria y permite que la fiesta de las carreras de caballos perdure a través de los siglos.

Históricamente, nombres como Nearco, Mr. Prospector, A.P. Indy, Bold Ruler, Damascus, Hyperion y Sadler’s Wells han ostentado el título de “Jefes de Raza” (Chefs-de-Race). Estos ejemplares no solo ganaron carreras, sino que transformaron la especie al heredar una aptitud específica y dominante a su descendencia.

Hoy, la historia suma nuevos capítulos. Según reportó Blood-Horse, el sistema de clasificación de dosage en Norteamérica ha sido retomado tras una década de pausa por parte de Steve Roman, que con la asistencia de Ken Kush, ha establecido quiénes son los nuevos "Jefes de Raza" de la era moderna.

El rigor detrás de la designación

Bajo el sistema de Roman, un semental es catalogado como "Jefe de Raza" solo si su descendencia muestra una prepotencia estadística superior en distancias específicas. A estos sementales se les asigna una o dos de las cinco categorías de aptitud: Brillante, Intermedio, Clásico, Sólido o Profesional.

En esta actualización destaca el siete veces campeón semental Into Mischief, quien este año busca su octavo título para romper el récord histórico de Bold Ruler. El hijo de Harlan’s Holiday ha sido designado como Brillante e Intermedio, reflejando la velocidad y versatilidad que transmite.

Otros pilares contemporáneos como Tapit, Curlin y el recordado Kitten’s Joy han sido clasificados como Clásicos, confirmando su capacidad para producir ganadores en las distancias de aliento que definen la Triple Corona y la Breeders’ Cup.

La lista oficial de los nuevos 23 "Jefes de Raza"