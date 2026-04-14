El inesperado movimiento de Netflix y Amazon para transmitir el Preakness Stakes

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En la ruta hacia el Kentucky Derby (G1) de este año, las noticias sobre la Triple Corona estadounidense no se detienen. Para 2027, dos de las gemas de la tríada regresarán a sus escenarios tradicionales: el Preakness Stakes (G1) se disputará en un remozado hipódromo de Pimlico, mientras que el Belmont Stakes (G1) volverá a su distancia clásica de 2,400 metros en el renovado Belmont Park que abrirá este año.

Sin embargo, el cambio más radical no ocurrirá en la pista, sino en las pantallas. Los derechos de transmisión del Preakness Stakes, en manos de la cadena NBC desde 2001, vencen este año. Mientras que NBC tiene asegurada la "Carrera de las Rosas" hasta 2032, el futuro de la segunda corona está en el aire. Este vacío contractual, sumado al impacto del cierre de FanDuel TV, ha despertado el interés de dos titanes del entretenimiento global: Netflix y Amazon.

El Preakness Stakes en la era del streaming

De acuerdo con la información de Sports Business Journal, Netflix y Amazon han manifestado formalmente su interés por adquirir los derechos del segundo peldaño de la Triple Corona. Esto representaría un cambio de paradigma para la industria hípica en Estados Unidos, al migrar el evento de la televisión convencional a la exclusividad digital.

Netflix ya ha demostrado su agresividad en el mercado deportivo al adquirir los derechos de eventos clave de la MLB, como el Opening Day, el Home Run Derby y el icónico Field of Dreams Game. Amazon, por su parte, consolida su presencia cada año en las transmisiones deportivas en vivo.

La competencia no será sencilla. Fox Sports, que posee los derechos del Belmont Stakes (G1) hasta 2030, y la propia NBC, pujarán para mantener la tradición en la televisión abierta y por cable. El desenlace de esta negociación definirá cómo las nuevas generaciones de aficionados conectarán con el espectáculo de los purasangres.