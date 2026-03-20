¿Vale la pena? El alto costo de estacionar tu vehículo el fin de semana del Preakness Stakes en Laurel Park

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A solo 57 días para la celebración del Preakness Stakes (G1) —que este año tendrá como sede excepcional el hipódromo de Laurel Park— la expectativa es máxima. Debido a un aforo reducido en esta sede temporal, varias localidades ya se encuentran agotadas. Sectores populares como "la playa" (planta baja de la tribuna principal), así como diversos bares, restaurantes con simulcast, palcos del segundo piso y la terraza del tercer nivel, reportan un rotundo sold-out.

Sin embargo, el detalle que más ha llamado la atención de los hípicos es el elevado costo del estacionamiento para el fin de semana de gala. Cabe recordar que el viernes 15 se disputará el Black-Eyed Susan (G2) y, al día siguiente, el Preakness (G1), en lo que será la única edición de la icónica “joya del medio” realizada en Laurel Park antes del regreso a un renovado Pimlico en 2027.

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Además del costo de las entradas, que oscilaban entre $246 y $1,298, los asistentes que deseen estacionar dentro del recinto deberán desembolsar $220, más un impuesto de $20.50, para un total de $242.50.

Este precio ha generado críticas entre los aficionados, considerando que Laurel Park, a pesar de sus renovaciones, es un circuito con más de un siglo de antigüedad que no ofrece las mismas comodidades premium de los otros hipódromos de la Triple Corona. Por ejemplo, en Churchill Downs el estacionamiento interno está prácticamente agotado, cosa que obliga a los fans del Kentucky Derby a buscar opciones externas, pero con una infraestructura de transporte masivo más robusta.

Actualmente, los pocos boletos disponibles se limitan a zonas exclusivas como la terraza del tercer piso con vista a la pista, suites en la entrada de la recta final y áreas VIP cerca de la meta. Estos paquetes, diseñados para grupos grandes, incluyen mesas reservadas, catering ilimitado y pases preferenciales.