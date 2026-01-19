Hipismo

Nace el primer producto de un ganador del Preaknes Stakes

La información la dio a conocer Gainesway Farm, donde está el semental y nació su primogénito

Saúl García
Lunes, 19 de enero de 2026
La tarde de este lunes 19 de enero, la cuenta oficial de Gainesway informó el nacimiento del primer producto del nuevo semental de la granja, Seize the Grey, ganador del Preaknes Stakes GI del 2024, bajo la conducción del puertoriqueño Jaime Torres entrenado por el afamado entrenador y fallecido Wayne Lukas.

“Gainesway se complace en anunciar la llegada del primer potro registrado del ganador clásico y múltiple ganador de Grado 1, Seize The Grey".

El potro nació el pasado 17 de enero en Red Gables Stud, propiedad de Tanya Johnson. Es hijo de la yegua ganadora de carreras Dontmesswithjoanne (Pioneerof the Nile), ganadora del Red Camelia Stakes. El potro pertenece a la familia inmediata de la yegua campeona de dos años Just FYI y de las ganadoras de Grado 1 Stellar Jayne y Starrer.

Seize The Grey dejó una campaña de cinco victorias en 14 presentaciones y generó una producción de casi 2 millones y medio de dólares, y su último triunfo fue en el Pennsylvania Derby GI que se corre en Parx Racing.

Su última carrera en la que participó fue en la Breeders’ Cup Dirt Mile GI, donde finalizó octavo con un Speed de 105.

«No podríamos estar más contentos con el primer potro de esta yegua para nosotros. Es fuerte, correcto y tiene un tamaño impresionante», dijo Tanya Johnson. «Seize The Grey nos ha dado todo lo que buscábamos en este cruce y estamos deseando ver su evolución», indicaron en un comunicado.

