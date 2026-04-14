Inversión de altura: Un hijo del multimillonario Medaglia d’Oro llegará pronto a La Rinconada

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La hípica nacional mantiene su ritmo ascendente tras la disputa de 171 competencias en lo que va de temporada. En este trayecto, la afición ha sido testigo de grandes eventos selectivos, resultados inesperados y el estreno de ejemplares que ya ocupan un lugar en el sentimiento de la fanaticada. Este dinamismo se ve reforzado ahora con la llegada de nuevas piezas que prometen elevar el nivel del espectáculo en el óvalo de Coche.

Un sueño que cruza fronteras: La Rinconada

Todo propietario de purasangres persigue el mismo anhelo: que la inversión y el esfuerzo se traduzcan en victorias sobre la pista. Bajo esta premisa, el señor Wilfredo Guevara, reconocido inversionista del turf venezolano, mantiene su apuesta por la excelencia. Con el firme objetivo de fortalecer su cuadra, Guevara concretó recientemente la adquisición del potro Tornado del Valle, un ejemplar que en los próximos días emprenderá su viaje hacia Caracas para iniciar su preparación formal bajo la mirada de los técnicos.

Genética de élite mundial

Tornado del Valle no es un prospecto común; su papel de cría lo sitúa en una escala superior. El zaino es hijo del afamado semental Medaglia d’Oro en la yegua Playmates Arch. La influencia de su padre es, por sí sola, una garantía de clase internacional. Durante su etapa como corredor, Medaglia d’Oro acumuló ocho triunfos en 17 presentaciones, donde destacan hitos como el Travers Stakes (Grado I) a los tres años y el Whitney Handicap (Grado I) a los cuatro.

Además de sus victorias, su gallardía quedó demostrada con el segundo lugar obtenido en la Dubai World Cup (Grado I) de 2004, una de las pruebas más exigentes del planeta. Estas actuaciones le permitieron cerrar su campaña con una producción total de 5.574.720 dólares, cifras que lo consolidaron como un pilar de la cría moderna.

Por el lado materno, Playmates Arch presenta una campaña breve, con una única actuación en el hipódromo de Gulfstream Park West, donde ocupó la cuarta posición. Pese a su corto paso por las pistas, su genética complementa un cruce diseñado para la velocidad y la resistencia en las distancias de aliento.

Expectativa en La Rinconada

La próxima incorporación de este descendiente de Medaglia d’Oro genera gran entusiasmo entre los seguidores de los colores de Wilfredo Guevara. Con el arribo de Tornado del Valle a la capital, se inicia un proceso de adaptación y entrenamiento con las miras puestas en las pruebas públicas.

Con la llegada de este tipo de piezas no solo fortalece la caballada del propietario, sino que añade un atractivo especial a la programación de La Rinconada, donde la afición espera con ansias el momento en que este zaino demuestre en la arena el poder de su sangre.