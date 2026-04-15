La Rinconada: Yoelbis González analiza las condiciones de un destacado ejemplar para la gran selectiva de la tarde dominical

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La lluvia de la mañana de este miércoles 15 de abril en el hipódromo La Rinconada no impidió que el equipo de Meridiano Web acudiera a la jornada de ajustes. Durante la actividad, el personal logró buscar la información a través de las entrevistas con entrenadores y jinetes para conocer de primera mano las condiciones físicas de los ejemplares que participarán en la reunión 17.

En la presente actividad diaria en la pista caraqueña, el jinete profesional Yoelbis González brindó la entrevista para este medio digital para comentar los detalles de sus compromisos para la reunión dominical.

Es importante acotar que de las ocho montas que tiene González habló sobre los compromisos para el juego del 5y6 Nacional.

Yoelbis González: Entrevista Meridiano Web La Rinconada Datos hípicos

Saludos Yoelbis, gracias por brindar la entrevista. Para la sexta carrera, primera válida para el juego del 5y6 tendrás la oportunidad de montar a la yegua Toda Una Rubia pues reaparece luego de 49 días sin correr y se estrena en la cuadra del trainer Antonio Martínez.

-Es una yegua que tenía problemas con su indocilidad. Su entrenador (Antonio Martínez) la ha tratado con bastante paciencia, bastante amor, cariño y dedicación. Esperemos que esta reaparecida sea bastante buena y logremos obtener una actuación decorosa con la yegua.

Luego en la tercera válida estarás en el lomo del castaño Noah que también regresa luego de 196 días sin correr y se estrena en el establo del destacado entrenado Ramón García Mosquera.

-Efectivamente, un caballo que tengo varias semanas trabajando con él. En su condición atlética, se encuentra espectacularmente bien, mientras que, el lote está bastante parejo y esperemos que todo salga bien. Con el planteamiento de carrera lograremos una buena actuación y estar en el tope del marcador.

A la altura de la cuarta válida será la XV edición del Clásico Blondy (GIII) y tendrás el compromiso de montar a la yegua Fidanzata.

-Para esta distancia (2.100 metros), la yegua ha corrido muy bien. En cancha se encuentra muy bien llevada para este clásico y en el nombre de Dios que con el planteamiento que tenemos planificado lograremos estar en el tope del marcador.

En la quinta válida que es la edición 105 del Clásico Internacional Presidente de la República (GI) repites la monta al importado Gran Yaco (USA), entrenado por Noel Kucich y reaparece luego de un corto paro de 35 días sin correr.

-He corrido dos veces consecutiva con este caballo y hemos ganador. Sencillamente, el ejemplar se mantiene 100% espectacular. Con un poco de suerte, a Dios primeramente y con la salud de parte del ejemplar deberíamos estar decidiendo este clásico.

Para cerrar tus compromisos será en la carrera de los acumulados con la potra Luisacaceres sobre los estribos y regresa tras 56 días sin correr.

-Esta yegua no ha tenido malas actuaciones. La trabajé en su último briseo y tanto el entrenador como este servidor tomamos la decisión de correrla, pues se encuentra muy bien a nivel de condiciones. La carrera es bastante pareja e interesante. Esperemos que la yegua dé sus frutos necesarios.