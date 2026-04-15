El desafío histórico que Johan Aranguren busca repetir este domingo en La Rinconada

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El óvalo de La Rinconada se prepara para una jornada de alto voltaje este domingo. La cartelera, compuesta por 11 competencias, marca el camino hacia el desenlace del primer meeting de la temporada. En este escenario, el jinete Johan Aranguren emerge como una de las figuras centrales, con la responsabilidad de conducir piezas clave en las dos pruebas selectivas que engalanan el programa, ambas insertadas en el sistema del 5y6 nacional.

Durante la mañana de ajustes de este miércoles 15 de abril, el equipo de Meridiano Web conversó con el experimentado látigo. Antes de profundizar en el análisis técnico, el encuentro sirvió para extender una felicitación a Aranguren por el éxito internacional de su hija, quien recientemente concretó una hazaña al cruzar la meta en primer lugar en cuatro ocasiones durante una misma jornada en Fairmount Park, Estados Unidos.

“Me siento muy contento por las victorias que alcanzó mi hija. La felicidad que siento en estos momentos no cabe en mi pecho; fue un día de ensueño para ella. Me invade el orgullo porque sé que cada día se superará más”, expresó el profesional con notable emoción.

El análisis de sus compromisos

Aranguren iniciará su actividad desde la propia apertura de la jornada. En la primera competencia del orden oficial, tendrá la responsabilidad sobre el ejemplar Abu Pepe. Según el jinete, el purasangre mantuvo un rendimiento aceptable en su anterior salida y, bajo las condiciones actuales, posee los argumentos necesarios para definir la carrera.

Posteriormente, en la segunda carrera, el látigo se estrenará sobre el debutante de cuatro años Soy Sabanero. El jinete manifestó su gratitud hacia la preparadora Jessenia Romero y los propietarios por la confianza. Destacó que el ejemplar mostró condiciones óptimas durante sus ejercicios matutinos, por lo que proyecta un estreno destacado en la arena caraqueña.

El reto del 5y6 y el Clásico Internacional: La Rinconada

En lo que respecta a las válidas para el juego de las mayorías, la acción para Aranguren toma fuerza en la segunda de este ciclo. Allí volverá a la silla de Princesa Sucej, yegua con la cual mantiene una excelente química. Sí, ella viene de ganar conmigo. La conozco bien y con el favor de Dios vamos a estar decidiendo la prueba.

Para la tercera válida, Aranguren guiará a Drako desde el puesto de pista tres. Tras analizar su actuación previa, el profesional señaló que el caballo se encontraba algo falto de condiciones en aquella oportunidad. Sin embargo, para este domingo, el ejemplar llega con mayor ajuste físico y disposición para pelear los puestos de vanguardia.

El momento cumbre de la tarde llegará en la quinta válida: el Clásico Internacional Presidente de la República. Aranguren asumirá la conducción del importado Khoolzan, uno de los nombres que genera expectativa en los 2.400 metros.

“Agradezco al propietario Kelvin Álvarez y al entrenador Gabriel Márquez por depositar su confianza en mí. El caballo anda espectacular, asimiló de forma impecable el trabajo previo y esperamos decidir esta prueba de Grado Uno en el nombre de Dios”, afirmó Aranguren.

El jinete no es ajeno a la gloria en esta emblemática carrera. En el año 2010, logró la victoria con el ejemplar Sambuca, bajo el entrenamiento de Antonio Bellardi. Aquel recuerdo alimenta su ambición para este domingo, donde buscará inscribir nuevamente su nombre en la historia del hipismo venezolano.