Atención fanaticada: Se confirma la baja de la gran favorita en el inicio del 5y6 en La Rinconada

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Este domingo 19 de octubre, el Hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de once carreras correspondiente a la reunión número 17 de la temporada 2026, con dos pruebas selectivas. El XV Clásico “Blondy” en la novena carrera y CV Clásico “Internacional Presidente de La República” (GI) en la quinta válida.

Meridiano: Ejemplares retirados La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 17 de la temporada 2026.

La sexta carrera, que da inicio al sistema del 5y6 nacional, sufrió una baja sensible tras el retiro de la importada Pittaluga (8). La pupila de Riccardo D’Angelo, que contaba con la conducción del jinete profesional May Romero Quintero, no formará parte de la prueba para yeguas de 4 años.

Esta potranca, nacida y criada en Kentucky, llegaba a su segunda actuación en el óvalo de Coche con el aval de un tercer lugar previo en 1.200 metros. De hecho, la edición número uno de la revista Gaceta Hípica la señalaba como la gran favorita para alzarse con la victoria.

Meridiano: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

6a) #8 Pittaluga (USA): Fue retirada por Traumatismo Generalizado.