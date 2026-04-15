Noel Kucich apuesta a la serenidad de Gran Yaco en los 2.400 metros del domingo en La Rinconada

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El panorama hípico nacional fija su mirada este domingo en el entrenador Noel Kucich, quien asume lo que la crítica especializada califica como su verdadera "prueba de fuego". En una tarde de máxima presión, Kucich presentará una sola carta sobre el tapete, pero con una relevancia estratégica incuestionable: el ejemplar Gran Yaco, pieza confirmada en la nómina del Clásico Internacional Presidente de la República (Grado I).

La efectividad del preparador durante la presente temporada es, sencillamente, sobresaliente. Las estadísticas respaldan su gestión con números que impresionan a los analistas del patio. En lo que va de año, Kucich ha formalizado apenas 10 inscripciones, las cuales arrojan un saldo de cuatro victorias y un segundo lugar. Este balance se traduce en un sólido 40% de efectividad, una cifra que lo sitúa como uno de los profesionales más rendidores y selectivos del óvalo de Coche.

Una alianza imbatible: Jinete Entrenador Datos R17

Un factor que añade intriga y confianza a esta participación es la conexión entre jinete y entrenador. Hasta la fecha, esta yunta mantiene un registro inmaculado: dos presentaciones y dos triunfos. Este invicto de 2-2 será sometido a la prueba de resistencia más exigente del calendario este domingo, donde la posibilidad de extender la racha victoriosa permanece latente en el ambiente.

A pesar de la persistente lluvia que bañó la capital este miércoles, el equipo de Meridiano Web mantuvo su despliegue en la pista de La Rinconada para obtener declaraciones exclusivas del profesional. En medio de la actividad matutina, Kucich analizó las posibilidades reales de su pupilo en el extenuante recorrido de los 2.400 metros.

"Esta competencia destaca por su paridad y alto nivel de exigencia. Nuestro ejemplar llega tras un sólido triunfo en el Clásico 'José María Vargas'. Es importante recordar que el año pasado, en los 2.400 metros del 'Simón Bolívar', fue capaz de escoltar al ganador en una demostración de fondo envidiable.

Por tal motivo, la distancia no representa un obstáculo; al contrario, considero que el tiro de aliento nos beneficia. Guardo un profundo respeto por rivales como Lured Away, Preposition y Toro Salvaje, además de la velocidad que impondrá Khoolzan. La estrategia con el jinete para Gran Yaco será distinta a la del 'Vargas': buscaremos un avance de menos a más.

En esta ocasión, con 400 metros adicionales por recorrer, la serenidad en la primera parte del trayecto será clave para conservar energías y neutralizar el remate de los atropelladores. Su condición es óptima tras el ajuste de este miércoles con su galopador habitual, Gabriel Barrios. Si la suerte nos acompaña, el domingo estaremos en el tope del marcador".