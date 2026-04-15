Gabriel Márquez: “Su condición físico atlética me hace pensar que vamos a tener victoria este domingo en La Rinconada”

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El rigor de la preparación hípica no conoce de treguas climáticas. La mañana de este miércoles, marcada por una persistente lluvia sobre el óvalo de La Rinconada, sirvió como escenario para reafirmar la ética profesional de Gabriel Márquez. Mientras la mayoría buscaba resguardo ante el temporal, el entrenador mantuvo la ejecución de su plan de trabajo de forma inalterable, con la mirada puesta en la trascendental jornada del próximo domingo 19 de abril.

Márquez, cuya constancia lo define como un trabajador incansable del turf venezolano, supervisó cada detalle de los ajustes en cancha pese a las condiciones adversas de la pista. Para el estratega, el cronograma de sus ejemplares es sagrado, y la humedad del terreno, lejos de ser un impedimento, representó un factor adicional de análisis en la puesta a punto de sus pupilos.

Entrevista: Compromisos R17 La Rinconada Entrenador

“Un saludo a toda a la afición hípica de verdad, bastante contento este fin de semana de clásico aquí con una importante participación con tres ejemplares en el Presidente de la República".

Nuestro saludos y respeto trainer el primer compromiso de la tarde de carrera es por intermedio del ejemplar Abu Pepe. ¿Qué nos puede decir?

-Este ejemplar anda muy bien por cancha, en una carrera bastante pareja y bonita. Yo creo que vamos a estar decidiendo, el anda muy pero muy bien su condición físico atlética nos hace imaginar que podemos obtener la victoria con la monta del jinete Johan Aranguren.

Luego en el 5y6 nacional, a la altura de la tercera válida debe ensillar al ejemplar Drako.

-Este ejemplar tiene bastante oportunidad, es la seria de ganadores de uno. La carrera es pareja y creo que si corremos en posición intermedia al final vamos a tratar de pasar y ganar la carrera. Dios quiera estemos en el tope del marcador.

Quinta Válida: 2.400 metros Clásico Presidente de La República (GI)

Tres ejemplares a ensillar en los 2.400 metros del clásico Internacional Presidente de La República (GI).

Luigino: La participación de este ejemplar es, sin duda alguna, meritoria; se ganó su lugar en la clasificación para este compromiso tras un esfuerzo constante. Su rendimiento en la distancia de 1.800 metros ha sido siempre aceptable, incluso en su más reciente actuación, donde arribó segundo detrás de Tuscan Gold (USA).

Aunque aquel ejemplar generaba grandes expectativas antes de su retiro previo, Luigino no deslució en la arena. Bajo la máxima de que la única carrera que no se gana es la que no se corre, el pupilo se presenta en condiciones óptimas y decidirá el resultado de la prueba en los metros finales.

Khoolzan (USA): Este ejemplar anda muy bien por cancha, de verdad que este ejemplar ha asimilado el trabajo. El día de mañana va ajustar con el propio Johan Aranguren, cuidado porque tiene mucha calidad, creo que hasta puede sorprender y no les extrañe que obtenga la victoria en este importante clásico.

Toro Salvaje (USA): Este último anda mu por cancha, este caballo sin duda alguna viene en una gran campaña de tresañero. Incursiono en el clásico “Simón Bolívar” el año pasado donde no deslució.

Tuvo unos inconvenientes luego ya solventados, el viene de reaparecer en los cuatro codos donde lo hizo muy bien en carrera preparatoria. Briseo la semana pasada, mañana jueves vamos ajustar y para mí será muy difícil que lo derroten, anda muy bien por cancha.

De verdad que vamos bien con los tres ejemplares en lo que será este clásico y con respecto a los otros colegas, profesionales y demás participantes. Yo creo que los míos van a decidir este clásico para la gloria de Dios.