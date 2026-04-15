Conoce el balance de la actividad hípica en Venezuela en el primer trimestre del año 2026

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La hípica venezolana ratifica su gran momento durante el primer trimestre de 2026. Los resultados de estos 100 días iniciales, junto a una gestión operativa sólida, generan un entusiasmo legítimo en todos los sectores del espectáculo, desde los propietarios hasta la afición que respalda cada jornada.

Un Récord para la Historia

El 5y6 Nacional, juego predilecto de la familia venezolana, ofrece el dato más contundente de la temporada. El monto sellado alcanzó la histórica cifra de Bs. 458.202.300,0. Este dinamismo económico registró un hito el pasado domingo 5 de abril, jornada que rozó el millón de dólares en recaudación. Tal flujo de recursos garantiza la sostenibilidad de la industria y ratifica la confianza en la transparencia del espectáculo.

Pistas de Primer Nivel y Brillo Nocturno

El rigor técnico acompaña el éxito financiero de la temporada. El impecable estado de la pista del hipódromo La Rinconada resulta fundamental para preservar la integridad física de los purasangres.

El inicio de año marcó el regreso de las carreras nocturnas, una iniciativa que rescató la majestuosidad de la iluminación en el óvalo. Este formato ofrece un espectáculo de alta calidad tanto para la transmisión televisiva como para el público en las tribunas.

Premios que Motivan la Inversión

El fortalecimiento del pote de premios representa un incentivo constante que se refleja en cada jornada semanal.