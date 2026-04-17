Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 18-4-2026

Suscríbete a nuestros canales

La acción hípica continúa en el Hipódromo Nacional de Valencia este sábado 18 de abril con la reunión número 10. La jornada, que mantiene el pulso de la temporada 2026, constará de ocho competencias exclusivas de programación entre ellas un evento central que nadie querrá perderse: La Copa Climalba.

Esta prestigiosa prueba, que se disputará en distancia de 1.800 metros y es para yeguas de tres y más años, reúne a seis competidoras que llegarán a la pista con todo su poder competitivo. Entre ellas, Lady Rossy, pues se perfila como la fuerte aspirante para esta distancia de aliento, además de poseer una condición física envidiable que la hace destacar en el papel.

Además, el siempre esperado 5y6 Nacional promete a la afición al filo de la emoción, unos jugosos dividendos que premian a los más acertados y conocedores del deporte rey de los sábados.

Para quienes quieran ser parte de esta jornada llena de adrenalina, MeridianoBet es la plataforma ideal para apostar en tiempo real, tanto en carreras nacionales como internacionales. Segura, confiable y fácil de usar, es la mejor manera de vivir la pasión de la hípica como nunca antes.

Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Meridiano

Legionaria (1) - Another Legacy (2) - My Unflagging Mate (3). Lady Rossy (6) - Snow Sensations (1) - Chipis Time (5). Cassiusclay (8) - Strength Roma (1) - North Music (4). Chieffsttar (2) - Gran Despertar (3) - El De Alvaro (4). Dulce Abril (5) - Guapachosa (9) - La Viva (3). Animal Jungle (6) - Jolgorio (1) - Ralfcristopher (3). Mi Guerrero (2) - The Isaac (4) - El De Pedro (8) La De Nino (11) - Sweet Genesis (5) - Pintada (6).

Fijo: Mi Guerrero

Dato: Dulce Abril

Buen dividendo: Pintada