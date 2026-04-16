Atención: Entérate del ajuste contenido de este ejemplar que no está entre los favoritos y buscará un buen dividendo para la R17

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Un total de 11 competencias entre ellas dos clásicos de Grado, es la programación para la reunión 17 a disputarse el domingo 19 de abril en el hipódromo La Rinconada.

Asimismo, dentro de la cartelera dominical se realizará el tradicional juego del 5y6 Nacional a la altura de la sexta competencia.

La tercera competencia es para el lote de caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.500 metros, pautada para la 2:15 de la tarde.

Caballo: Ciclo no válido R17 La Rinconada Datos Hípicos

El castaño Don Rubén (número 7) se encuentra inscrito para participar en esta prueba del ciclo no válido, por lo que repite la monta del jinete Jaime Lugo Jr., y preparado por Fernando Parilli Tota.

Don Rubén es nacido y criado en el Haras La Orlyana y es un producto de King Seraf en Gazelda por Wild Wonder, por tanto, es el hermano completo del veterano ejemplar y ganador selectivo El De Froix, El Gran Barlovento y Enfurecida.

A su vez, el potro tresañero va a su segunda actuación luego de llegar sexto en su debut el pasado 22 de marzo de 2026 en la arena caraqueña.

Ajuste para ganar: La Rinconada

Este miércoles 16 de abril, el pupilo de Parilli Tota ajustó 40,1 para 600 metros, en pelo, cómodo y muy bien, con remate de 12,3 informado por la hoja de ajuste de la División Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares