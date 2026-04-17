La Vinotinto Femenina defenderá sus opciones mundialistas ante Bolivia

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La expectativa era inmensa en la Vinotinto antes de encarar las últimas dos jornadas de las eliminatorias de la Liga de Naciones al Mundial de Brasil 2027. Las dirifidas por Ricardo Belli llegaban como líderes del pelotón con ocho puntos y un panorama prometedor para consolidar el cupo mundialista.

Sin embargo, todo lo anterior ha quedado en el olvido con las caídas ante Colombia en Cali 2-1 y contra Argentina en casa 1-2, en el Estadio Metropolitano de Cabudare.

Esos reveses han obligado a las urgencias en el equipo, que tienen en la séptima fecha del torneo contra Bolivia, programada para este sábado 18 de abril (7:00 p.m.), la necesidad de regresar a la senda de la victoria.

Y el panorama cambió, porque lejos ya quedó la opción de meterse directamente a la Copa del Mundo, siendo la única vía necesaria el repechaje internacional.

¿Cómo llega la Vinotinto a este partido contra Bolivia?

Lo dicho. Las derrotas anteriores ya quedaron atrás y el escenario es otro, con un nuevo objetivo entre ceja y ceja. Las criollas son terceras en la clasificación con los mismos ocho puntos, lejos de las líderes, las colombianas y argentinas, que gozan de un colchón insuperable de cinco unidades y su boleto garantizado al evento mundialista.

Ahora, el único camino si Venezuela quiere estar en Brasil 2027 es la repesca intercontinental, al que acceden los equipos que finalicen terceros y cuartos en la tabla.

Y en medio de todo, las venezolanas no pueden relajarse en lo que resta (dos jornadas). Más bien, son duelos completamente claves y directos, sobre todo, al revisar que Chile, Paraguay y Perú solo están a un punto de distancia.

De ahí, a que el triunfo de la Vinotinto contra Bolivia sea vital y haga respirar al elenco nacional, que tiene la preocupación extra de descansar en la antepenúltima jornada de esta Liga de Naciones para el Mundial de Brasil 2027, para luego jugar en junio contra Uruguay.