Cristian Cásseres vuelve a brillar en Francia y anotó este golazo en la Ligue 1

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Este viernes 17 de abril trajo noticias positivas para uno de los embajadores venezolanos en el fútbol internacional. Se trata de Cristian Cásseres, quien volvió a la acción y dejó un golazo para la galería.

El volante vinotinto fue titular con su Toulouse en la visita al campo del Lens y jugó todo el compromiso, demostrando que es un fijo en el esquema del equipo.

A su vez, pudo sumar más elementos para intentar la victorias de los suyos, tras abrir el marcador en el partido al minuto 6' y marcar el camino que debían seguir.

El criollo se dispuso a disparar de una distancia superior a los 30 metros y su derechazo fue difícil de contestar por el guardameta Roben Risser. Sin embargo, el tanto del venezolano no fue suficiente en el duelo, porque su oncena desperdició el parcial de 0-2 que llegaron a tener para el definitivo 3-2 de los locales.

El partido de Cristian Cásseres

El volante nacido en Caracas fue el mejor jugador de su equipo. Al menos, así lo evaluaron portales como Sofascore, acostumbrado al seguimiento de las estadísticas en los partidos.

El portal le dio al criollo un puntaje de 7.8 por su actuación y solo sus compañeros Guillaume Restes (7.7) junto a Seny Koumbassa se le acercaron desde su plantilla.

En pases precisos registró un 76% (13/17) y un 71% en pases en campo rival (5/7). Al tiempo, hizo 15 contribuciones defensivas, ocho recuperaciones, ganó seis de doce duelos en el suelo y solo fue regateado en tres oportunidades.

Pese a este rendimiento de Cristian Cásseres su equipo dejó escapar la oportunidad de sacar los tres puntos y se mantienen en la casilla 10 de la clasificación general con 37 puntos.