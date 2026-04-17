Copa del Rey: Antoine Griezmann en exclusiva para Meridiano Televisión

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La Copa del Rey está a solo horas del puntapié que de inicio al partido decisivo por el título entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Los protagonistas ya viven la previa con toda la intensidad posible, uno de ellos, Antoine Griezmann, habló en exclusiva para las cámaras de Meridiano Televisión.

El delantero francés está en la última temporada vistiendo como jugador los colores colchoneros, por lo que este compromiso es especial para él porque puede representar su despedida sumando galardones a su palmarés.

La periodista de nuestra marca, Marie Ferro, precisamente le preguntó por la emotividad de este duelo a solo semanas que abandone el club de sus amores y en el que es una auténtica leyenda.

"Sí, estoy emocionado. Estoy intentando poner esa parte de la emoción un poco de lado para llegar fresco mentalmente al partido, pero sí va a ser muy especial (la final) en un partido que va a ser complicado", dijo inicialmente.

Copa del Rey: Antoine Griezmann recordó sus inicios en la Real Sociedad

Un aspecto a mencionar de este compromiso y que tiene al galo con las emociones encontradas está en que sus inicios en el fútbol se dieron justamente en las inferiores del equipo vasco por los años de 2009, así como fue el club que le dio la oportunidad en primera división.

"La verdad es que sí. Tengo esta profesión gracias a ellos porque me abrieron las puertas y en Francia fue todo lo contrario. Ellos me acogieron, me intentaron ayudar e hicieron todo lo posible para que pueda ser un jugador profesional y les debo todo".

"Es muchísimo (las palabras de Diego Simeone). Son los que me ayudaron a estar en mí top nivel, disfrutando de los mejores partidos que un niño puede soñar y estoy aquí otra vez para jugar una final y es en gran parte gracias al Atleti; al Cholo".

La nota con Antoine Griezmann cerró con un mensaje muy especial para el suelo criollo y en mención para un referente de la Vinotinto, con ese: "¡Qué viva, Venezuela! Y que me cuiden a Jon (Aramburu)".