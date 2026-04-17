¿Cómo quedó la última final de Copa del Rey que se vio por las pantallas de Meridiano Televisión?

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Atlético de Madrid y Real Sociedad están a solo horas de definir al nuevo monarca de la presente temporada de la Copa del Rey. Los 'Colchoneros' buscará su primer título, mientras que el conjunto de Pellegrino Matarazzo, quien con dos venezolanos en su plantilla, va por la estocada desde el Estadio de La Cartuja, ubicado en Sevilla.

Uno de los dos equipos tendrá el poder tomar el poder que dejó el FC Barcelona, cuando se proclamó campeón de la pasada edición tras imponerse 3-2 al Real Madrid en una final épica también disputada en territorio sevillano y a través de la pantallas de Meridiano Televisión. El gol decisivo llegó en los últimos instantes de la prórroga, cuando Jules Koundé conectó un potente derechazo en el minuto 116 para evitar los penales y darle el título al conjunto azulgrana en un partido lleno de tensión y alternativas.

En aquel entonces, ambos equipos protagonizaron un duelo de alto nivel que terminó 2-2. Por el Barça marcaron Pedri y Ferran Torres, mientras que el Madrid respondió con goles de Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni. La igualdad fue constante hasta el tiempo extra, donde finalmente se inclinó la balanza a favor del conjunto culé. Para el venidero enfrentamiento, también podrás disfrutar de las incidencias en la pantallas de los especialistas en deportes, Meridiano TV.

Venezuela con la oportunidad de ganar la Copa del Rey

A diferencia de la pasada final entre azulgranas y merengues, Venezuela tendrá dos representantes en esta entrega como miembros de la Real Sociedad. Yangel Herrera y Jon Aramburu serán los vinotintos que podrán aspirar a la corona si logran vencer al Atlético Madrid en La Cartuja.

Con la presencia de los criollos, la Sociedad buscará su cuarto campeonato en la historia de la Copa del Rey, donde ya tuvieron la oportunidad de vencer a los 'Colchoneros' en la edición de 1987.