¿De qué está hecha la Copa del Rey y cuáles son sus dimensiones?

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El galardón más antiguo del fútbol español, la Copa de Su Majestad el Rey, no solo destaca por su imponente diseño físico, sino también por un cambio trascendental en su estatutos de entrega. La gran final de este torneo está pautada para este sábado 18 de abril y usted podrá disfrutarla a través de todas las plataformas de Meridiano Televisión a partir de la 1:30 pm con la previa del partido.

El trofeo es fabricado ininterrumpidamente desde hace más de ocho décadas en los talleres de la prestigiosa Joyería Alegre de Madrid. Esta copa se consolida como el objeto de deseo definitivo tras la actualización de las normas de propiedad vigentes desde la pasada temporada.

Artesanía de Ley y Sello Real

Cada detalle del trofeo respira tradición y lujo. Con una altura de 78 centímetros y una anchura de 43, la copa está fabricada íntegramente en plata de ley. Su interior cuenta con un baño de oro de ley, el mismo acabado que recubre el escudo de la Casa de S.M. el Rey que preside la pieza. Su peso, cercano a los 9 kilogramos, la convierte en uno de los trofeos más robustos y significativos del deporte europeo.

Un cambio histórico en la posesión

Históricamente, los clubes debían conquistar el torneo en tres ocasiones consecutivas o cinco de forma alterna para quedarse con el trofeo original. Sin embargo, desde 2025, esta norma ha quedado en el pasado.

Ahora, el monarca entrega el título en propiedad al vencedor de la final de manera directa, permitiendo que cada edición marque un hito definitivo en las vitrinas del equipo campeón. Asimismo, después de la final se graba el nombre de cada club campeón.

La final de la Copa del Rey se disputará en el Estadio La Cartuja de la ciudad de Sevilla, y tendrá como protagonistas al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad de los venezolanos Jon Aramburu y Yangel Herrera. Esta será la segunda vez en la historia que estos dos clubes definan el título de este torneo español.