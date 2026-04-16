Copa del Rey: Yangel Herrera da buenas noticias en la previa de la gran final

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Solo dos días separan al Atlético de Madrid y la Real Sociedad de salir al campo de La Cartuja a competir por la corona de la Copa del Rey, que usted disfrutará por la señal de Meridiano Televisión en señal abierta y streaming, en un duelo que tendrá presencia venezolana con Jon Aramburu y Yangel Herrera.

Justamente, este último ha dado buenas noticias en las últimas horas, después de las dudas que generaba su presencia para este duelo decisivo.

El mediocampista criollo ya se vio completando el entrenamiento de este jueves con el resto de sus compañeros, una señal que apunta a que ya está recuperado de las molestias físicas que lo separaron de la dinámica grupal recientemente.

Jon Aramburu tiene ficha de titular y Yangel Herrera de revulsivo

Los dos criollos cuentan con la confianza del estratega Pellegrino Matarazzo. Sin embargo, todo parece indicar que ambos tendrán roles distintos para el cotejo.

Por su parte, Jon Aramburu tiene toda la ficha de ser titular por esa banda derecha en el equipo vasco. Su registro en copa reafirma esta aseveración, con seis partidos disputados de los siete del equipo.

Al mismo tiempo, ha sido un fijo en el resto de competiciones. Por ejemplo, el defensor ha jugador hasta 29 compromisos en LaLiga de las 32 jornadas recorridas.

No obstante, por el lado de Yangel Herrera el panorama podría ser distinto, sobre todo por estar regresando de una lesión. Su oportunidad en esta gran final de Copa del Rey la tendría desde el banquillo como revulsivo de lujo para Matarazzo.