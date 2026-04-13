Final Copa del Rey 2026: Real Sociedad vs Atlético de Madrid, fecha, hora y dónde verlo gratis en Venezuela

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Por Andrea Matos Viveiros

Real Sociedad y Atlético de Madrid se enfrentarán en Sevilla en busca del título, en un partido que genera gran expectativa entre los aficionados, y tú, lo verás en vivo y gratis por Meridiano Televisión.

¿Cuándo es la final de la Copa del Rey y cómo verla gratis en Venezuela?

El encuentro se disputará el sábado 18 de abril. El partido arrancará a las 3:00 p.m. y podrás verlo en vivo, gratis y en exclusiva para Venezuela en señal abierta por la señal de Meridiano Televisión. Pero, desde la 1:30p.m. podrás sintonizar la antesala con el mejor análisis y datos exclusivos. Ambos equipos llegan tras eliminar a rivales de peso en semifinales, lo que anticipa un enfrentamiento equilibrado y de alto nivel competitivo.

La señal también estará disponible en streaming por meridiano.net/meridianotv y en HD por Simpleplus, Inter Go, Net Uno Go y Aba TV Go.

Para la Real Sociedad, esta final representa una nueva oportunidad de hacer historia y reafirmar su crecimiento en el fútbol europeo de la mano de dos criollos: Jon Aramburu y Yangel Herrera. Mientras que el Atlético de Madrid buscará ampliar su palmarés en la competición.

Además, el evento contará con una amplia cobertura televisiva y digital de la mano de los especialistas en deportes. Meridiano Televisión tendrá presencia en el Estadio de La Cartuja, ofreciendo contenido exclusivo desde el terreno de juego.

En Caracas, también todo el equipo de especialistas en deportes tendrá un despliegue en calle, con la transmisión desde FoodKart Cerro Verde, premios, activaciones y muchas sorpresas que no te puedes perder.

Sin duda, la final de la Copa del Rey 2026 será un espectáculo imperdible que reunirá emoción, talento y pasión en un solo escenario: Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.