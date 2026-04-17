Barcelona quiere quitarle esta estrella al Atlético Madrid

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Después de un nuevo escalabró en la UEFA Champions League, el FC Barcelona preparar la venidera temporada desde ya y varias figuras apuntan como posibles fichajes en la 2026-27. Aunque es cuestión de tiempo para ganarla La Liga, los culés aspirar a mejores resultados en el siguiente semestre.

El mercado de fichajes podría traer un movimiento inesperado en las oficinas de los blaugranas. Según informaciones recientes, el conjunto azulgrana se ha fijado en Alexander Sørloth, delantero del Atlético de Madrid, como una posible alternativa ante la incertidumbre que rodea a Robert Lewandowski.

El polaco maneja importantes ofertas fuera de Europa y aún debe decidir si acepta una renovación con condiciones económicas a la baja, lo que ha obligado al club a empezar a explorar opciones en el mercado. El perfil de Sørloth encaja en la planificación deportiva del Barça, especialmente por su similitud técnica con Lewandowski y su capacidad para adaptarse rápidamente al sistema del técnico Hansi Flick. Con contrato vigente hasta 2028, su incorporación no sería sencilla, pero su físico, movilidad y presencia en el área lo convierten en un candidato atractivo para reforzar el ataque azulgrana de cara al futuro inmediato.

Barcelona busca defensores

En paralelo, la defensa también apunta a sufrir cambios importantes. El central italiano Alessandro Bastoni ya habría dado el visto bueno al proyecto culé, por lo que los términos personales no serían un problema.

Sin embargo, el gran obstáculo está en negociar con el Inter Milan, que valora seriamente incluir en la operación al joven Héctor Fort, además de una cifra cercana a los 55 millones de euros, como parte de un acuerdo que podría concretarse en el próximo mercado.