El potente dardo de Toni Kroos al Atleti: "No van a ganar la Champions"

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Solo queda un sobreviviente en la presente temporada de la UEFA Champions League y para sorpresa de muchos es el Atlético Madrid. La tropa de Diego Simeone dio la estocada tras dejar en el camino al Barcelona, serie donde Toni Kroos ha tenido el tiempo de analizar, previo a las semifinales.

El exmediocampista del Real Madrid no evitó la polémica al analizar en su canal Luppen TV la eliminatoria entre los culés y colchoneros. Con tono irónico, dejó claro su sentir al ser consultado sobre sus preferencias: admitió que, por su pasado madridista, preferiría que ninguno de los dos ganara, aunque si debía elegir, se inclinaba ligeramente por el conjunto rojiblanco.

Kroos también fue directo al hablar sobre las aspiraciones del Atlético en la UEFA Champions League, señalando que, en su opinión, no cree que puedan conquistar el título. Argumentó que hay equipos en la competición con un nivel de juego superior, dejando entrever que el conjunto colchonero tiene limitaciones frente a otros candidatos más sólidos.

Toni Kroos descarta al Atleti para el título

En cuanto al desarrollo de la eliminatoria, el alemán destacó que el Barcelona parecía ser el mejor equipo en términos de juego, pero reconoció que el contexto fue determinante. La expulsión y el hecho de jugar durante mucho tiempo con un hombre menos condicionaron el rendimiento culé, mientras que el Atlético supo aprovechar su ventaja, defendiendo el resultado con eficacia y gestionando la eliminatoria con la experiencia que lo caracteriza.