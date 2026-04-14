Champions League: El espantoso percance de Fermín ante el Atlético

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La jornada de la Champions League de este martes 14 de abril, en la vuelta de los cuartos de final, está marcada por un duelo que tiene la mayor parte de los reflectores: Atlético de Madrid vs. FC Barcelona.

El compromiso inició positivamente para los culés, que ya abrieron el marcador y descontaron el parcial de 0-2 con el que se dio el puntapié en el cotejo. El autor del tanto fue Lamine Yamal, que firmó su diana al minuto 4'.

Asimismo, los dirigidos por Hansi Flick siguen presionando y controlando el partido en busca del 2-0 para igualar la serie. Con esto en mente y en el minuto 25 aproximadamente, el mediocampista español, Fermín, es el protagonista de una de las acciones más lamentables en lo que va de la semana, tras conectar de cabeza un centro desde la banda, que, posteriormente en la caída, sería conectado el rostro por uno de los zapatos del arquero del Atlético de Madrid, Juan Musso.