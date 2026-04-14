Champions League: Así abrió el marcador Lamine Yamal ante el Atlético de Madrid

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La jornada de la Champions League de este martes 14 de abril, en la vuelta de los cuartos de final, está marcada por un duelo que tiene la mayor parte de los reflectores: Atlético de Madrid vs FC Barcelona.

El compromiso inició positivamente para los culés, que ya abrieron el marcador y descontaron el parcial de 0-2 con el que se dio el puntapié en el cotejo. El autor del tanto fue Lamine Yamal, que firmó su diana al minuto 4'.

El cuadro culé se valió de una gran presión realizada entre el propio Yamal y Ferrán Torres, que forzaron el error en salida de los colchoneros para que el joven extremo quedara mano a mano con el guardameta Juan Musso, al que venció con disparo rasante.