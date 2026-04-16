Real Madrid: ¿Ahora qué? Las decisiones para la próxima temporada

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Real Madrid a lo largo de su historia se ha caracterizado por la exigencia de ganar todas las temporadas. La eliminación a manos del Bayern Múnich deja en evidencia los grandes problemas del año: mala planificación, entrenador y fichajes los llevó al fracaso en 2025-26.

La temporada empezó con Xabi Alonso como DT, pero las cosas se fueron torciendo hasta que el club lo despidió. La relación con los jugadores era un caos y la figura de Álvaro Arbeloa tomó relevancia. Las cosas no fueron a mejor, aunque el equipo se veía animado.

Cuando despiden a Xabi, la planificación deportiva se fue al traste, además de no fichar lo que se necesitaba. Traer a Franco Mastantuono y Álvaro Carreras no solucionaban la falta de generación de fútbol que dejaron: Luka Modric y Toni Kroos tras sus salidas del club.

La eliminación copera ante Albacete, el amargo adiós europeo frente a Bayern y a 9 puntos del Barca en LaLiga; deja en evidencia una profunda crisis institucional. Ademas, es otra campaña sin títulos, en un club obligado a ganar, generando consecuencias para el futuro.

Las decisiones clave para el Real Madrid en 2026-27

Quedar eliminado de todas las competiciones en abril es un duro golpe para Real Madrid. En ese contexto, ya comienza la planificación deportiva 2026-27, donde habrán consecuencias importantes para mejorar de cara a un futuro, donde se deben lograr resultados positivos.

- Álvaro Arbeloa, el primer cambio: un entrenador que llegó con opciones en las tres competiciones, en abril no tiene oportunidad de nada. Está claro que le dio espacio a los canteranos y cambió la dinámica del equipo; pero no logró los resultados esperados y eso lo condena.

- Bajas de jugadores: no es normal que una plantilla tan joven haya logrado el éxito de una manera rápida. Esto ha ocasionado que muchos futbolistas estén acomodados en el club y no tengan hambre de títulos. Hay al menos ocho jugadores que necesitan hacer las maletas.

- Fichajes claves: la figura del entrenador es clave, el perfil debe ser de uno que explote el talento de la plantilla y tenga el respeto para liderar el grupo. Por otra parte, atacar las necesidad en un once inicial que se ve fuerte, pero en la práctica carece de todo ante los rivales.

Los candidatos para el banquillo del Real Madrid

A estas alturas hay muchos que se perfilan para dirigir al Real Madrid durante la campaña 2026-27. De hecho, hay viejos conocidos, hay unos que sorprenden (según la prensa española) y hay otros que se descartan solos por falta de un palmarés que convenza a los jugadores.

Posibles entrenadores del Madrid en 2026-27: