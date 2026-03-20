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Mastantuono tiene una oportunidad de brillar y es llamado con Argentina

Mastantuono se ha perdido tres de los últimos cuatro partidos con el Real Madrid, un dato que habla de la poca regularidad que ha tenido recientemente

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Meridiano

Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 06:16 pm
Mastantuono tiene una oportunidad de brillar y es llamado con Argentina
Foto: Cortesía
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La Argentina de los nuevos tiempos está sumando nuevas caras paso a paso, pensando en el relevo generacional de una generación campeona. Así lo explica la reciente convocatoria de Lionel Scaloni, que sumó dos nuevos nombres: Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli.

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De ambos, el más mediático es el que viste los colores del Real Madrid y que se espera que pueda ver minutos en los partidos de la selección ante Mauritania (27 de marzo) y el 31 de marzo (rival aún por confirmar).

Sobre Mastantuono, hay que decir que tenía hasta dos llamados sin estar presente con el equipo nacional, debido a una pubalgia y una sobrecarga. Ahora, el estratega puso fin a esta tendencia y extendió la lista a 30 jugadores, para que pudiera entrar finalmente el merengue.

Mastantuono ante una oportunidad de brillar

No es un secreto que el futbolista no está pasando por su mejor momento en cuanto a continuidad. Ni con la selección ni mucho menos con el Real Madrid, donde ha quedado relegado al banquillo de suplentes en la parte clave de la temporada.

Sin embargo, este llamado nace como una oportunidad porque le permitirá contar con algunos minutos que puedan cambiar, en parte, ese camino que venía desempeñando hasta ahora y demostrar que puede dar más de lo que ha visto.

De hecho, esa misma falta de regularidad pudo costarle el puesto en la convocatoria, en la que no estaba inicialmente. Y se explica en el hecho que Mastantuono se ha perdido tres de los últimos cuatro encuentros.  

Con todo y eso, Mastantuono también es consciente que el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y este puede ser su último tren para ganarse un cupo al evento más importante del balompié.

 

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