Luis de la Fuente responde a la Conmebol sobre sus palabras de la Finalissima

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La 'Finalissima' no pudo darse y ese duelo Argentina-España quedó solo en la ilusión de los seguidores del balompié. Ahora bien, tras la cancelación del duelo mucho ha sido el debate generado en la opinión pública y una de las voces sumadas fue la de Luis de la Fuente.

El estratega de España habló este jueves 20 de marzo en rueda de prensa para referirse a los siguientes retos de sus dirigidos en el parón de la fecha FIFA y en su aparición no rehuyó al asunto de la cancelación del cotejo ante la 'albiceleste'.

De hecho, sus palabras también fueron una respuesta dirigida a las dichos de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, quien apuntó a que Argentina es "bicampeona" porque el combinado español no se presentó a la Finalissima. De la Fuente se apuró en comentar que estaban "locos por jugar" y que "dos no discuten si uno no quiere".

Las palabras de Luis de la Fuente

El técnico contó que su preparación de este parón estaba puesta para medirse a la campeona del mundo y dejó todo de lado de los federaciones encargadas de la discusión.

"Desde el primer momento que salió la noticia de la Finalissima mi disposición era jugarla porque era una final, poder ganar un título y porque era contra Argentina. Siempre he afirmado mis ganas de jugar y la Federación española siempre se ha posicionado. Han hecho un trabajazo para que se pudiera jugar este partido, pero por circunstancias que no tienen nada que ver con nosotros, lamentablemente no se juega. Pero no tiene que ver nada con el desempeño de la Federación"

Y agregó: "Queríamos jugar la Finalissima y toda la planificación estaba prevista de cara a Doha. Ahora es otra, la tuvimos que cambiar, no mucho, pero evita viajes. Queríamos jugar en Doha, Buenos Aires, Miami y donde nos hubieran dicho. Estábamos como locos por jugar".

Estas declaraciones de Luis de la Fuente suman más al debate que generó que el partido tan esperado no haya podido darse, mientras todos han quedado con las ganas de ver enfrentados en un terreno de juego a Lionel Messi con Lamine Yamal.