Champions League

Champions League: FC Barcelona y sus 10 años de fracaso

El Barca ganó 1-2 la vuelta contra el Atlético, pero quedó eliminado en cuartos de final de la Champions League, sumando otro fracaso

Por

Jeferson Palacin
Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 11:38 am
Champions League: FC Barcelona y sus 10 años de fracaso
Lamine Yamal & Lionel Messi - Fracasos del Barcelona en Champions League - Meridiano
Suscríbete a nuestros canales

FC Barcelona es uno de los equipos más importantes del fútbol europeo. Su participación en la Champions League es vital para la competición, pero en los últimos 10 años solo ha sumado fracasos. En 2026, cayó en manos del Atlético de Madrid en cuartos de final.

NOTAS RELACIONADAS

Barca cayó 3-2 en el marcador global con el Atlético de Madrid. La eliminación se suma a los últimos 10 años de fracaso en la competición, donde han intentado ganar la sexta Champions League. En ese contexto, las caídas de los blaugranas se han vuelto costumbre desde 2016.

Luego de ganar la Champions en 2015 con un fantástico nivel el equipo catalán ha fracasado estrepitosamente. en 2016-16 fueron eliminados en cuartos de final por la Juventus de Paulo Dybala con marcador de 3-0 y desde ese momento solo han logrado malos resultados.

10 años de eliminaciones del FC Barcelona en Champions League

El FC Barcelona ha sido eliminado por múltiples equipos en Champions League. En los últimos 10 años, el PSG es el rival que los venció en más ocasiones con dos, mientras que el Atlético suma su tercera eliminatoria victoriosa en 3 intentos desde 2014, con dos finales disputadas.

Últimas 10 eliminatorias del FC Barcelona en Champions League:

  1. Vs Juventus | 2016-17 | Cuartos de final | derrota 3-0 marcador global
  2. Vs Roma | 2017-18 | cuartos de final | derrota 4-4 marcador global (clasificó Roma por gol de visitante)
  3. Vs Liverpool | 2018-19 | semifinal | derrota 4-3 marcador global
  4. Vs Bayern Múnich | 2019-20 | cuartos de final | derrota 2-8 marcador global
  5. Vs PSG | 2020-21 | octavos de final | derrota 5-2 marcador global
  6. Eliminado en fase de grupo | 2021-22
  7. Eliminado en fase de grupo | 2022-23
  8. Vs PSG | 2023-24 | cuartos de final | derrota 6-4 marcador global
  9. Vs Inter Milan | 2024-25 | semifinal | derrota 7-6 marcador global
  10. Vs Atlético de Madrid | 2025-26 | cuartos de final | derrota 3-2 marcador global

 

FC Barcelona y la dura derrota contra Atlético de Madrid

Para el FC Barcelona caer contra el Atlético de Madrid es un doble problema para el club. En primer lugar porque era una eliminatoria donde jugaron mucho mejor que su rival: Controlando el balón, las ocasiones y el ritmo de ambos partidos. Sin embargo, en el marcador no fueron superiores.

En segundo lugar, al ser un rival de España era poco lo que podían aprender que ya no supieran. En esa línea, el Atleti con el mismo planteamiento logró vencer a un equipo blaugrana que no tuvo paciencia y se encontró con dos tarjetas rojas en cada enfrentamiento.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Miércoles 15 de Abril de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?