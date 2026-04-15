Champions League: FC Barcelona y sus 10 años de fracaso

Suscríbete a nuestros canales

FC Barcelona es uno de los equipos más importantes del fútbol europeo. Su participación en la Champions League es vital para la competición, pero en los últimos 10 años solo ha sumado fracasos. En 2026, cayó en manos del Atlético de Madrid en cuartos de final.

Barca cayó 3-2 en el marcador global con el Atlético de Madrid. La eliminación se suma a los últimos 10 años de fracaso en la competición, donde han intentado ganar la sexta Champions League. En ese contexto, las caídas de los blaugranas se han vuelto costumbre desde 2016.

Luego de ganar la Champions en 2015 con un fantástico nivel el equipo catalán ha fracasado estrepitosamente. en 2016-16 fueron eliminados en cuartos de final por la Juventus de Paulo Dybala con marcador de 3-0 y desde ese momento solo han logrado malos resultados.

10 años de eliminaciones del FC Barcelona en Champions League

El FC Barcelona ha sido eliminado por múltiples equipos en Champions League. En los últimos 10 años, el PSG es el rival que los venció en más ocasiones con dos, mientras que el Atlético suma su tercera eliminatoria victoriosa en 3 intentos desde 2014, con dos finales disputadas.

Últimas 10 eliminatorias del FC Barcelona en Champions League:

Vs Juventus | 2016-17 | Cuartos de final | derrota 3-0 marcador global Vs Roma | 2017-18 | cuartos de final | derrota 4-4 marcador global (clasificó Roma por gol de visitante) Vs Liverpool | 2018-19 | semifinal | derrota 4-3 marcador global Vs Bayern Múnich | 2019-20 | cuartos de final | derrota 2-8 marcador global Vs PSG | 2020-21 | octavos de final | derrota 5-2 marcador global Eliminado en fase de grupo | 2021-22 Eliminado en fase de grupo | 2022-23 Vs PSG | 2023-24 | cuartos de final | derrota 6-4 marcador global Vs Inter Milan | 2024-25 | semifinal | derrota 7-6 marcador global Vs Atlético de Madrid | 2025-26 | cuartos de final | derrota 3-2 marcador global

FC Barcelona y la dura derrota contra Atlético de Madrid

Para el FC Barcelona caer contra el Atlético de Madrid es un doble problema para el club. En primer lugar porque era una eliminatoria donde jugaron mucho mejor que su rival: Controlando el balón, las ocasiones y el ritmo de ambos partidos. Sin embargo, en el marcador no fueron superiores.

En segundo lugar, al ser un rival de España era poco lo que podían aprender que ya no supieran. En esa línea, el Atleti con el mismo planteamiento logró vencer a un equipo blaugrana que no tuvo paciencia y se encontró con dos tarjetas rojas en cada enfrentamiento.