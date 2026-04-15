Champions League: Hugo Ekitike se rompe y se pierde el Mundial 2026

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Hugo Ekitike es uno de los mejores atacantes del Liverpool en la actualidad. Su desempeño ha sido superlativo durante toda la temporada con goles y asistencias. En el duelo de cuartos de Final de Champions League se lesionó de gravedad y se pierde el Mundial 2026 con Francia.

Ekitike fue titular en el juego de vuelta con Liverpool, buscando remontar un 2-0 al PSG. Sin embargo, en una jugada fortuita el atacante se rompió el tendón de Aquiles. Las pruebas médicas confirmaron la lesión, siendo baja para Francia en el Mundial con un regreso para 2027.

Francia debe encontrar un reemplazo de garantías que logre cubrir el vacío de la estrella del equipo inglés. Ekitike es uno de los jugadores en ataque más versátil del plantel francés: marca, asiste y elabora juego como un mediapunta de toda la vida, con un físico privilegiado.

Hugo Ekitike: ¿Quién lo puede reemplazar en Francia?

Francia es uno de los planteles más amplios que estarán en el Mundial 2026. Sin embargo, la baja de Hugo Ekitike es bastante sensible, tomando en cuenta lo que aporta al once de Didier Deschamps. A pesar de eso, hay opciones que si bien no reemplazan del todo, serán funcionales.

El jugador que mejor se acerca a las características de Ekitike, es Randal Kolo Muani. Un jugador que cuenta con el físico, el gol, la asistencia y la elaboración de juego, pero sin ser dotado técnicamente como el atacante del Liverpool. En ese contexto, es el más parecido.

Randal ya estuvo en la última convocatoria con Francia, por lo que ya entra en los planes del equipo. Sin embargo, otro de los atacantes para estar en la convocatoria sería Christopher Nkunku. Un jugador que es más extremo que delantero, pero cuenta con las características.

¿Cuál es el grupo de Francia en el Mundial 2026?

Francia está en un grupo bastante competitivo con selecciones que son de un especial cuidado: Senegal, Irak y Noruega, tres de los equipos que se ganaron un lugar en el Mundial 2026 con un nivel de juego fantástico. Los franceses son favoritos, pero no pueden perder la concentración.

Juegos de Francia en el Mundial 2026: