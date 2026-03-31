Mbappé "pide" contrato en la NBA: puntería de oro en el vestuario de Francia

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Kylian Mbappé no solo deslumbra con el balón en los pies. Durante la concentración de la selección francesa en territorio estadounidense, el delantero del Real Madrid se convirtió en el protagonista de un video viral al encestar una canasta de larga distancia desde el interior del vestuario de "Les Bleus".

Con un lanzamiento de zurda impecable, el capitán galo demostró que su talento atlético trasciende el césped.

Aprovechando la gira de amistosos de Francia contra combinados como Brasil y Colombia, Mbappé compartió el momento en sus redes sociales con un mensaje cargado de humor: "¿Un contrato de 10 días?", escribió, acompañado de emojis de baloncesto. El mensaje hace referencia a los acuerdos temporales más breves que existen en la NBA, dejando claro que sigue muy de cerca la actualidad de la liga estadounidense.

Pasión por el baloncesto y guiños a la NBA

No es un secreto que el atacante madridista es un ferviente seguidor del baloncesto profesional. Recientemente, se le vio compartiendo momentos con el ex canterano blanco y actual figura de los Boston Celtics, Hugo González, reforzando su vínculo con la cultura del aro.

Sin embargo, a pesar de su asombrosa puntería, las posibilidades de verlo cambiar de deporte son nulas, principalmente por una cuestión de envergadura.

Con su 1.77 metros de estatura, Mbappé se situaría como uno de los jugadores más bajos de la historia moderna de la liga. De hecho, de entrar hoy en la competición, solo estaría por detrás del base japonés de los Memphis Grizzlies, Yuki Kawamura (1.72 m), quien compensa su altura con una agilidad y visión de juego élite.

Luz verde para el Real Madrid

Más allá de la anécdota de la canasta, lo que realmente celebra el madridismo es el estado de ánimo y físico de su estrella. Mbappé viene de superar un proceso de recuperación tras permanecer casi un mes de baja por una lesión de rodilla que encendió las alarmas en el Santiago Bernabéu.

Verlo sonreír, entrenar al máximo nivel y exhibir esa precisión —ya sea con las manos o con los pies— es la mejor confirmación de que está listo para el tramo decisivo de la temporada. Tras el parón de selecciones, el Real Madrid recuperará a un jugador que parece haber recuperado el olfato goleador y, sobre todo, la chispa competitiva.