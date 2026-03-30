La justicia de Argentina procesa por fraude al presidente de la AFA

Suscríbete a nuestros canales

Una noticia ya está dando la vuelta al mundo por el protagonista central de la historia: Claudio 'Chiqui' Tapia. Sí, el presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) es tendencia ahora mismo por un hecho confirmado por la justicia de este país.

Este lunes se dio un paso que mantiene a la expectativa el futuro del mandatario, tras el paso que dio el sistema judicial que decidió procesarlo junto al tesorero del organismo, Pablo Toviggino, por presunto fraude fiscal.

La determinación también incluye un embargo de bienes de ambos por valor de 350 millones de pesos -algo más de 218.000 euros-, que añade mayor énfasis en la investigación.

¿El presidente de la AFA irá a la cárcel?

Para entrar en contexto hay que aportar que el juez penal del apartado económico se encuentra investigando un delito de “apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social”, que lleva a que el procesamiento de la persona jurídica de la AFA.

Por los momentos, la decisión no incluye una prisión provisional, pero sí impide que el mandatario pueda abandonar el país sin excepciones apegadas a causas inherentes a su cargo y que puedan justificarse por la justicia, tal y como quedó marcado por el juez encargado de la instrucción.

La raíz de lo que hoy se conoce viene de una denuncia hecha por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que apuntó que la AFA actuó como agente de retención y percepción de tributos nacionales y de recursos de la Seguridad Social sin realizar los depósitos exigidos dentro del plazo legal de 30 días tras cada vencimiento.

En detalles compartidos por el diario Olé, que se haya omitido los depósitos centran el fondo de la acusación por "apropiación indebida", justamente porque en la ley se solicita que el traspaso de los fondos retenidos en tiempo y forma al fisco y a los sistemas de seguridad social.

Ahora bien, la situación del presidente de la AFA se agrava y a su vez pone en veremos su presencia en los partidos de la selección Argentina en el Mundial 2026, a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.