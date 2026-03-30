Yerwin Sulbarán a Europa: Estos fueron los últimos 5 vinotintos en dar el salto

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La jornada de este lunes 30 de marzo trajo noticias y sorpresas al fútbol venezolano. El nombre que ha protagonizado las informaciones es Yerwin Sulbarán, sobre quien se confirmó que dará el salto al fútbol europeo.

Así lo notificó el periodista italiano, Fabrizio Romano, reconocido por su seguimiento al mercado de fichajes internacional. Lo hizo a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), por donde detalló que el club que se hará de los servicios del criollo es el RB Salzburg de Austria.

En lo compartido por Romano, el venezolano: "Firmará un contrato hasta junio de 2031 y se incorporará en junio procedente del Monagas SC por una cantidad cercana a los 2 millones de euros".

Y agregó que: "El extremo de 18 años ya había acordado los términos con el RB Salzburg", un dato no menor en este momento tomando en cuenta que Sulbarán había generado mayores focos por su participación con los combinados nacionales de Venezuela.

¿Cuáles fueron los últimos 5 venezolanos en dar el salto a Europa?

Esta reciente noticia sobre Yerwin Sulbarán obliga una revisión de los casos más recientes que replicaron la ruta de salida del país hacia el 'Viejo Continente', en los que destaca un destino particular para esos venezolanos.

Por ejemplo, uno de esos casos es el de Gleiker Mendoza, hoy un habitual en la Vinotinto y quien en enero de 2026 se confirmó su fichaje por Kryvbas, club ucraniano, procedente del Angostura, que anteriormente ya lo había cedido a la misma institución.

Este club ha sido noticia en el país porque no solo se fijó en los servicios de Mendoza, sino que también incorporó a sus filas a Andrusw Araujo (en agosto de 2025), Carlos Paraco (septiembre de 2025) y Carlos Rojas, este último a quien se le vence la cesión otorgada por el Deportivo La Guaira al final de temporada.

Ahora bien, los anteriores no ocuparon el plano central en los medios de comunicación como lo hizo Keiber Lamadrid, quien pasó de jugar en el Futve con La Guaira a estar ahora cedido en la Premier League representando los colores del West Ham.

Finalmente, estos casos hablan de que los vinotintos están aumentando su visibilidad en el fútbol extranjero, con mayor énfasis en el balompié europeo, que a día de hoy goza de mayor cartel e importancia para los futbolistas.