Esta estella del Manchester City espera el 'Sí' de Barcelona

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La noticia ya corría desde hace días en los altavoces más apegados a la Premier League con relación a una noticia: una estrella del Manchester City diría adiós al club al cierre de la temporada.

Sí, se trata del mediocampista Bernardo Silva, quien habría comunicado formalmente a la institución su intención de no continuar vistiendo esos colores para el siguiente curso.

Así, al menos, lo compartió el medio 'A Bola', desde donde se detalló que el jugador ya comunicó que espera cumplir con su contrato al cierre de la campaña y encarar otro reto futbolístico en su carrera.

¿Dónde jugará esta leyenda del Manchester City?

Esa es la gran duda que nace ahora mismo con esta información, sobre todo porque el portugués -con 31 años de edad- sigue rindiendo a un gran nivel y se espera que tenga distintas alternativas sobre su mesa.

'A Bola' también compartió las opciones que tendría el mediocampista en su acera y la que él tendría como prioridad para continuar su carrera: la del FC Barcelona. Sí, el cuadro culé estaría en la cima de sus preferencias.

Desde el medio asumen que el futbolista hará lo que deba hacer para cumplir ese sueño que ha expresado desde hace tiempo, que es vestir los colores blaugranas. De hecho, su principal aliado en esto sería Jorge Mendes, su agente, que habría marcado unos plazos mientras el alto mando culé termina de definir las altas y bajas para la siguiente temporada, así como el encaje económico de ese movimiento.

De no avanzar lo de Barcelona, el histórico jugador del Manchester City tendría opciones interesantes como la Juventus, Arabia Saudita o, incluso, la misma MLS, en la que ya brillan referentes como Lionel Messi.