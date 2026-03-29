Kylian Mbappé responde a las críticas que recibe en el Real Madrid

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El presente de Kylian Mbappé en el Real Madrid ha estado marcado por una exigencia extrema y un escrutinio constante.

Ante este panorama, el astro francés ha concedido una entrevista reveladora al programa Telefoot, donde abordó con madurez su actual etapa en la "Casa Blanca", aceptando los señalamientos y pidiendo paciencia para superar la irregularidad.

Lejos de mostrarse a la defensiva, el "10" madridista reconoció que el peso de la camiseta exige una resiliencia especial, comparando su situación con la de grandes leyendas del club.

"En el Real Madrid se ha criticado a todo el mundo. Le pasó a Ronaldo, a Di Stéfano... No veo por qué yo debería ser una excepción. Solo tienes que mantener la calma, concentrarte y mejorar", confesó el delantero.

"Quiero ganar con el Real"

Uno de los puntos más tensos de las últimas semanas ha sido la percepción de un sector de la afición y la prensa española sobre su compromiso. Ante las dudas de si su prioridad absoluta es el Mundial 2026, Mbappé fue tajante y despejó cualquier rumor de desinterés por el día a día en Valdebebas.

"Claro que quiero ganar con el Real. En España, hay gente que está un poco preocupada porque piensan que no voy a jugar, creen que me iré directamente al Mundial", afirmó.

Con la mirada puesta en el tramo decisivo de la temporada, el atacante analizó las opciones del equipo en las dos grandes competiciones. Mbappé confía plenamente en la mística del club para revertir cualquier racha negativa, especialmente en la UEFA Champions League, donde el destino les ha cruzado con el Bayern Múnich.

El foco en la Liga y la Champions

"Seguimos compitiendo en LaLiga y en la Liga de Campeones. En la Liga de Campeones nos vamos a enfrentar a un gran equipo, probablemente el que está en mejor forma, y si hay un equipo capaz de ganarle, ese es el Real Madrid", concluyó con optimismo.

Con estas declaraciones, Kylian Mbappé busca cerrar filas y enfocarse en lo que mejor sabe hacer, hablar dentro del campo para liderar la remontada del equipo de Álvaro Arbeloa en esta etapa crucial del curso.