Vinicius Jr. explota contra Bellingham: "Cállate la boca"

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La eliminación del Real Madrid en el partido de vuelta de los Cuartos de final en la UEFA Champions League ante Bayern Múnich dejó serias consecuencias, entre ellos, un intenso cruce entre Vinícius Jr. y Jude Bellingham, que se cuestionaron cuando restaban poco minutos para el pitazo final en el Allianz Arena.

En un partido cargado de tensión, donde las emociones dentro del equipo blanco estuvieron a punto de desbordarse, luego de no poder acceder a las semifinales contra los alemanes. La frustración fue evidente en varios momentos del encuentro, incluso antes de la expulsión que terminó marcando el desenlace del juego.

Uno de los episodios más llamativos fue el cruce entre Jude Bellingham y Vinícius Jr., quienes protagonizaron una discusión en pleno partido. La situación reflejaba el nivel de nerviosismo y la presión que vivía el equipo en un momento crítico, con la eliminatoria aún en juego y cada acción siendo determinante.

Vinicius Jr. explota contra Bellingham

El incidente ocurrió en el minuto 83, cuando Vinícius tomó el balón y encaró hacia el arco rival, mientras Bellingham corría hacia el área pidiendo el pase en una posición favorable. La falta de conexión en esa jugada generó el reclamo del inglés, evidenciando la tensión acumulada en el equipo en un tramo decisivo del partido.

¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Cállate la boca!", le gritó el brasileño después de perder el balón en una jugada clave del encuentro.

Una acción mal controlada de Vinícius Júnior permitió que Dayot Upamecano lo presionara rápidamente, dejándolo sin opciones claras de pase. La jugada desató la frustración de Jude Bellingham, quien no dudó en recriminarle la decisión a su compañero. La tensión escaló cuando el brasileño respondió de forma airada, siendo captado por las cámaras.