Real Madrid: Esta figura dirá adiós al final de temporada

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Real Madrid tuvo una de sus peores temporadas en los últimos tiempos. Caer eliminado en cuartos de Champions a manos del Bayern Múnich fue un duro golpe. Con semejante fracaso, hay decisiones que tomar y entre ellas, un jugador emblemático dirá a dios a final de la campaña.

David Alaba no cuenta para la planificación deportiva de la temporada 2026-27. Pese a que el austriaco fue pieza clave para la conquista de la Champions League 2022; las lesiones lo han apartado de la dinámica del equipo y no ha logrado aportar como en sus primeras temporadas.

Alaba al terminar su contrato con el club blanco, es perfectamente elegible para negociar con cualquier equipo. De hecho, tiene varias ofertas según Fabrizio Romano, sin nombrar a ningún equipo. Eso sí, parece que su futuro podría estar ligado a la Serie A con un contrato importante.

Real Madrid y sus movimientos en defensa para la próxima temporada

Hay varios jugadores de un gran nivel que están en la mira del Real Madrid. A lo largo de la temporada se ha hablado de fichar a futbolistas contrastados, se cambiará la estrategia de fichar a jóvenes porque necesitan experiencia. En ese contexto los jugadores que buscarán son importantes.

¿Cuáles son los jugadores en la mira del Real Madrid?

Nico Schlotterbeck: Principal opción del club en 2026-27, recién renovó con Borussia Dortmund, con una clausula pro Madrid. Ibrahima Konaté: Quedará libre en verano 2026, es la segunda opción más importante para la próxima temporada. Cuti Romero: Opción de experiencia y contrastado como líder natural, pero su lesión de ligamento complica su fichaje. Jacobo Ramón: Ha tenido una gran campaña en Como 1907, podría volver en este mercado o tener un año más en Italia. Joan Martínez: La opción de cantera actual, sería el cuarto central del equipo si no le buscan un préstamo para tener minutos.

¿Cuáles son las mejores opciones en defensa para el Real Madrid?

La opción de Nico Schlotterbeck es bastante posible, ya que renovó hace poco hasta 2031 con el Borussia Dortmund. Sin embargo, tiene una cláusula de 60 millones de euros para salir al Madrid. Se cree que dicha condición es solo para ciertos equipos élite en Europa.

Cuti Romero por otra parte, es una opción que gusta mucho en el club. Su lesión colateral de ligamentos frena el movimiento, sin embargo, si tiene un buen Mundial 2026 y Tottenham desciende será uno de los jugadores más buscados a lo largo del verano de fichajes.