Robert Lewandowski sale al paso y declara sobre su futuro en el FC Barcelona

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En Barcelona aún están pasando el trago amargo que supuso la eliminación de la Champions League en los cuartos de final a manos del Atlético de Madrid. Sin embargo, ahora mismo no hay mucho tiempo para lamentaciones, con tantas carpetas por revisar y darle un desenlace definitivo. Una de ellas tiene nombre y apellido: Robert Lewandowski.

El futuro del ariete polaco tiene la incógnita puesta. Sobre todo, por no contar con una decisión manifiesta en su continuidad en la institución azulgrana o dar un paso al costado y continuar su carrera en otro camino.

Se sabe, según lo que pudo adelantar el periodista Fabrizio Romano, muy asiduo al mercado de fichajes, que desde la acera azulgrana le dejaron una oferta de renovación al delantero. Eso sí, con un ofrecimiento a la baja.

Esto último no habría terminado de convencer al polaco: "El agente de Lewandowski está planeando unos viajes muy pronto para darle las mejores opciones al polaco. Lo que ha hecho el Barça es presentar a Pini Zahavi una nueva oferta de renovación por un año con una reducción de sueldo significativa. Ahora mismo entiendo que Lewandowski no está contento con la primera propuesta recibida. El Barça sigue hablando con el agente; veremos qué pasa".

Robert Lewandowski ya dio sus primeras impresiones

En medio de lo compartido por Romando, que se debatía ya en distintos medios de comunicación, se dio la propia aparición del veterano futbolista, que dejó unas palabras para el programa FanZone de Esport3.

El jugador no entró en detalles de su postura con la oferta del club, pero sí apuntó que en el alto mando culé conocen cuáles son sus opiniones de lo trasladado por la entidad.

"Tenemos tiempo, el club sabe todo lo que yo pienso. Necesito un tiempo para pensar; está claro por los dos lados. Lo más importante es saber qué queremos hacer esta temporada. No quiero hablar sobre ofertas y futuro. La Liga es lo importante. Luego ya podemos hablar", dijo.

En medio de todo, el propio Robert Lewandowski ya tendría varias alternativas sobre su mesa, según el propio Fabrizio: "Tiene opciones en la MLS muy fuertes y concretas. Más llamadas de Arabia Saudí, donde ya intentaron ficharlo hace dos años, y clubes italianos como la Juventus y el Milan. Será una decisión de jugador, pero con el Barcelona depende de los detalles de este nuevo contrato. No está garantizada su continuidad".