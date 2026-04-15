Joan Laporta ataca a la UEFA y cree que Barcelona fue perjudicado ante el Atlético

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Han pasado algunas horas de la eliminación del FC Barcelona en los cuartos de fina de la Champions League a manos del Atlético de Madrid. Los culés estuvieron muy cerca de la remontada en el Metropolitano, tras ganar en la vuelta 1-2, y han dado cabida a una queja generalizada en el barcelonismo: el arbitraje.

Jugadores, entrenadores y afición han salido al paso. No han escatimado en nada a la hora de afirmar que sienten que el arbitraje fue clave para que el cuadro culé no pudiera avanzar en esta edición.

Uno de ellos fue el propio Joan Laporta, presidente electo del club en las pasadas elecciones y que está a las puertas de asumir un nuevo mandato. El dirigente azulgrana atizó al trabajo arbitral en el recinto rojiblanco.

Las palabras de Joan Laporta tras la eliminación del Barcelona

El mandatario azulgrana no escondió su molestia por el desenlace de la serie, en la que considera su equipo fue ampliamente superior y los detalles marcaron el curso de lo ocurrido.

"Quiero felicitar al Atlético de Madrid por el pase a semifinales pero esto no quita que el arbitraje de ayer, tanto del árbitro como del VAR, fuera una vergüenza. Es intolerable lo que nos han hecho", dijo inicialmente.

Luego agregó: "Ya en el partido de ida no nos pitaron un penalti que era de libro y además nos expulsaron a un jugador cuando era una tarjeta amarilla porque Giuliano no tenía la pelota controlada. El árbitro pitó bien, pero el VAR le hizo rectificar por una roja que nos perjudicó mucho".

Barcelona presentará más quejas

Laporta no se guardó nada. De hecho, enumeró un sinfín de situaciones en las que considera no se tomó la decisión correcta y que influyó en el resultado globa.

"Las decisiones arbitrales nos han perjudicado mucho y en la vuelta más de lo mismo. Koundé podía llegar perfectamente a la pelota, Eric no era el último hombre. El árbitro pitó amarilla y el VAR le hizo rectificar otra vez", comentó.

Y siguió detallando: "El gol de Ferran era gol clarísimo porque Gavi chuta a portería, le viene de rebote. Si tiene que pitar algo es penalti. Hay también un penalti clamoroso a Olmo, la agresión a Fermín es intolerable. Le han abierto la parte del labio. Ni tarjeta. En cambio, sí se la enseñó a Gavi por el salto. No es admisible".

Al mismo tiempo, Joan Laporta contó que desde el Barcelona insistirán en los reclamos a la UEFA, organismo en el que se sienten menospreciado por las últimas respuestas.