Barcelona acelera este fichaje tras la eliminación en la Champions League

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Son horas duras en el FC Barcelona, en las que aún se asimila la eliminación en los cuartos de final de la Champions League a manos del Atlético de Madrid, pese a ganar el compromiso de vuelta 1-2 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Ese desenlace en la Liga de Campeones ha dejado reflexiones inmediatas en el seno culé, que sabe que para conseguir el objetivo europeo se debe mejorar sí o sí el aspecto ofensivo.

En esa dirección, la carpeta principal de los blaugranas en esta zona se habría acelerado de cara a la siguiente campaña, según el periodista del Diario Sport, Lluís Miguelsanz.

En los detalles compartidos por el comunicador se destaca que el cuadro catalán ya sabía que debían reforzar esa demarcación con, por lo menos, un efectivo de talla internacional y ahora, tras la eliminación, la decisión estaría tomada.

Barcelona en una semana clave para encarar su refuerzo

El mercado de fichajes del club dirigido por Hansi Flick pinta a que tendrá mucho movimiento. Inicialmente, los primeros reflectores se enfocan en la defensa, donde Alessandro Bastoni tendría la ficha puesta.

"El club blaugrana acelerará ya a partir de esta semana el fichaje de Alessandro Bastoni y espera pactar un acuerdo económico con el Inter antes de que se inicie el Mundial", cita la nota de Lluís Miguelsanz.

La misma información del periodista agrega: "El Barça ya tiene el OK del futbolista para iniciar negociaciones con el Inter, pero había pedido tiempo. No lo está pasando bien y su rendimiento ha bajado. Bastoni quería esperar a conseguir el título de Liga para abrir la ronda de conversaciones, pero en el Barça desean avanzar el calendario porque quieren atar cuanto antes la pieza del central y comenzar así la remodelación prevista para el próximo proyecto deportivo".

Ahora, todo queda por esperar que las intenciones del Barcelona avancen por el defensor italiano, que apunta a ser la pieza que los culés quieren como acompañantes del joven Pau Cubarsí.