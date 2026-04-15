Barcelona le arrebata esta increíble racha al Atlético de Madrid en Champions League

El FC Barcelona hizo los deberes este martes al ganar 1-2 al Atlético de Madrid en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, el agregado terminó señalando un 3-2 favorable al conjunto madrileño, lo cual fue motivo suficiente para que todo el Riyadh Air Metropolitano celebrara el pase a semifinales de los suyos.
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Fin a una espectacular racha en casa del Atleti
Y es que los goles de Lamine Yamal y Ferrán Torres no fueron suficientes para revertir las cosas, ya que Lookman anotó el tanto que marcó la diferencia.
Pero a pesar de la eliminación, el Barcelona logró una hazaña que parecía impensable con el pasar de las temporadas. Y es que cortaron una racha de 20 juegos (14 victorias y 6 empates) del Atlético de Madrid sin perder en condición de local en fase eliminatoria de la Champions League.
2013-2014
- Atlético de Madrid 1-0 FC Barcelona (cuartos de final)
- Atlético de Madrid 4-1 AC Milán (octavos de final)
- Atlético de Madrid 0-0 Chelsea (semifinales)
2014-2015
- Atlético de Madrid 0-0 Real Madrid (cuartos de final)
- Atlético de Madrid 1-0 Bayer Leverkusen (octavos de final)
2015-2016
- Atlético de Madrid 2-0 FC Barcelona (cuartos de final)
- Atlético de Madrid 0-0 PSV (octavos de final)
- Atlético de Madrid 1-0 Bayern Múnich (semifinales)
2016-2017
- Atlético de Madrid 1-0 Leicester (cuartos de final)
- Atlético de Madrid 0-0 Bayer Leverkusen (octavos de final)
- Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid (semifinales)
2018-2019
- Atlético de Madrid 2-0 Juventus (octavos de final)
2019-2020
- Atlético de Madrid 1-0 Liverpool (octavos de final)
2021-2022
- Atlético de Madrid 0-0 Manchester City (cuartos de final)
- Atlético de Madrid 1-1 Manchester United (octavos de final)
2023-2024
- Atlético de Madrid 2-1 Borrussia Dortmund (cuartos de final)
- Atlético de Madrid 2-1 Inter de Milán (octavos de final)
2024-2025
- Atlético de Madrid 1-0 Real Madrid (octavos de final)
2025-2026
- Atlético de Madrid 4-1 Brujas (dieciseisavos de final)
- Atlético de Madrid 5-2 Tottenham (octavos de final)
- Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona (cuartos de final)