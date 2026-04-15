Barcelona le arrebata esta increíble racha al Atlético de Madrid en Champions League

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El FC Barcelona hizo los deberes este martes al ganar 1-2 al Atlético de Madrid en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, el agregado terminó señalando un 3-2 favorable al conjunto madrileño, lo cual fue motivo suficiente para que todo el Riyadh Air Metropolitano celebrara el pase a semifinales de los suyos.

Fin a una espectacular racha en casa del Atleti

Y es que los goles de Lamine Yamal y Ferrán Torres no fueron suficientes para revertir las cosas, ya que Lookman anotó el tanto que marcó la diferencia.

Pero a pesar de la eliminación, el Barcelona logró una hazaña que parecía impensable con el pasar de las temporadas. Y es que cortaron una racha de 20 juegos (14 victorias y 6 empates) del Atlético de Madrid sin perder en condición de local en fase eliminatoria de la Champions League.

2013-2014

Atlético de Madrid 1-0 FC Barcelona (cuartos de final)

Atlético de Madrid 4-1 AC Milán (octavos de final)

Atlético de Madrid 0-0 Chelsea (semifinales)

2014-2015

Atlético de Madrid 0-0 Real Madrid (cuartos de final)

Atlético de Madrid 1-0 Bayer Leverkusen (octavos de final)

2015-2016

Atlético de Madrid 2-0 FC Barcelona (cuartos de final)

Atlético de Madrid 0-0 PSV (octavos de final)

Atlético de Madrid 1-0 Bayern Múnich (semifinales)

2016-2017

Atlético de Madrid 1-0 Leicester (cuartos de final)

Atlético de Madrid 0-0 Bayer Leverkusen (octavos de final)

Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid (semifinales)

2018-2019

Atlético de Madrid 2-0 Juventus (octavos de final)

2019-2020

Atlético de Madrid 1-0 Liverpool (octavos de final)

2021-2022

Atlético de Madrid 0-0 Manchester City (cuartos de final)

Atlético de Madrid 1-1 Manchester United (octavos de final)

2023-2024

Atlético de Madrid 2-1 Borrussia Dortmund (cuartos de final)

Atlético de Madrid 2-1 Inter de Milán (octavos de final)

2024-2025

Atlético de Madrid 1-0 Real Madrid (octavos de final)

2025-2026