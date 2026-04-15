Champions League

Barcelona le arrebata esta increíble racha al Atlético de Madrid en Champions League

El conjunto catalán quedó a muy poco de eliminar al Atleti en su casa

Por

Theoscar Mogollón González
Martes, 14 de abril de 2026 a las 08:37 pm
Barcelona le arrebata esta increíble racha al Atlético de Madrid en Champions League
Foto: @fcbarcelona
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El FC Barcelona hizo los deberes este martes al ganar 1-2 al Atlético de Madrid en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, el agregado terminó señalando un 3-2 favorable al conjunto madrileño, lo cual fue motivo suficiente para que todo el Riyadh Air Metropolitano celebrara el pase a semifinales de los suyos.

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Fin a una espectacular racha en casa del Atleti

Y es que los goles de Lamine Yamal y Ferrán Torres no fueron suficientes para revertir las cosas, ya que Lookman anotó el tanto que marcó la diferencia.

Pero a pesar de la eliminación, el Barcelona logró una hazaña que parecía impensable con el pasar de las temporadas. Y es que cortaron una racha de 20 juegos (14 victorias y 6 empates) del Atlético de Madrid sin perder en condición de local en fase eliminatoria de la Champions League.

2013-2014

  • Atlético de Madrid 1-0 FC Barcelona (cuartos de final)
  • Atlético de Madrid 4-1 AC Milán (octavos de final)
  • Atlético de Madrid 0-0 Chelsea (semifinales)

2014-2015

  • Atlético de Madrid 0-0 Real Madrid (cuartos de final)
  • Atlético de Madrid 1-0 Bayer Leverkusen (octavos de final)

2015-2016

  • Atlético de Madrid 2-0 FC Barcelona (cuartos de final)
  • Atlético de Madrid 0-0 PSV (octavos de final)
  • Atlético de Madrid 1-0 Bayern Múnich (semifinales)

2016-2017

  • Atlético de Madrid 1-0 Leicester (cuartos de final)
  • Atlético de Madrid 0-0 Bayer Leverkusen (octavos de final)
  • Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid (semifinales)

2018-2019

  • Atlético de Madrid 2-0 Juventus (octavos de final)

2019-2020

  • Atlético de Madrid 1-0 Liverpool (octavos de final)

2021-2022

  • Atlético de Madrid 0-0 Manchester City (cuartos de final)
  • Atlético de Madrid 1-1 Manchester United (octavos de final)

2023-2024

  • Atlético de Madrid 2-1 Borrussia Dortmund (cuartos de final)
  • Atlético de Madrid 2-1 Inter de Milán (octavos de final)

2024-2025

  • Atlético de Madrid 1-0 Real Madrid (octavos de final)

2025-2026

  • Atlético de Madrid 4-1 Brujas (dieciseisavos de final)
  • Atlético de Madrid 5-2 Tottenham (octavos de final)
  • Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona (cuartos de final)

 

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