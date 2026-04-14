Champions League: ¿Cómo queda la tabla de goleadores tras los tantos de la jornada de este martes?

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Durante este martes se jugó parte de la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League y tras los goles que se concretaron, es importante repasar cómo quedó la lista de los máximos goleadores en esta campaña.

El más destacado de la jornada, fue el francés Ousmane Dembelé con doblete en el triunfo del París Saint Germain 0-2 ante el Liverpool.

Por su parte, en el duelo en el que el Barcelona le ganó 2-1 al Atlético de Madrid, los autores de los tantos fueron: Lamine Yamal y Ferrán Torres por los culés, mientras que Ademola Lookman lo hizo por los "Colchoneros".

Máximos goleadores de la temporada

Kylian Mbappé: 14 Harry Kane: 11 Gordon: 10 Julián Álvarez: 9 Kvaratskhelia: 8 Erling Haaland: 8 Víctor Osimhen: 7 Vitinha: 6 Barnes: 6 Gabriel Martinelli: 6 Lamine Yamal: 6 Hauge: 6 Fermín López: 6 Sorloth: 6.

Máximos asistentes de la temporada en la Champions League