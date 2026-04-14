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Champions League: ¿Cómo queda la tabla de goleadores tras los tantos de la jornada de este martes?

Dembelé, Lamine Yamal, Ferrán Torres y Ademola Lookman fueron los goleadores de la jornada

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Meridiano

Martes, 14 de abril de 2026 a las 06:23 pm
Champions League: ¿Cómo queda la tabla de goleadores tras los tantos de la jornada de este martes?
FOTO CORTESÍA: UEFA CHAMPIONS LEAGUE
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Durante este martes se jugó parte de la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League y tras los goles que se concretaron, es importante repasar cómo quedó la lista de los máximos goleadores en esta campaña.

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El más destacado de la jornada, fue el francés Ousmane Dembelé con doblete en el triunfo del París Saint Germain 0-2 ante el Liverpool.

Por su parte, en el duelo en el que el Barcelona le ganó 2-1 al Atlético de Madrid, los autores de los tantos fueron: Lamine Yamal y Ferrán Torres por los culés, mientras que Ademola Lookman lo hizo por los "Colchoneros".

Máximos goleadores de la temporada

  1. Kylian Mbappé: 14
  2. Harry Kane: 11
  3. Gordon: 10
  4. Julián Álvarez: 9
  5. Kvaratskhelia: 8
  6. Erling Haaland: 8
  7. Víctor Osimhen: 7
  8. Vitinha: 6
  9. Barnes: 6
  10. Gabriel Martinelli: 6
  11. Lamine Yamal: 6
  12. Hauge: 6
  13. Fermín López: 6
  14. Sorloth: 6.

Máximos asistentes de la temporada en la Champions League

  1. Olise: 8
  2. Vinicius Júnior: 7
  3. Kvaratskhelia: 5
  4. Akrach Hakimi: 5
  5. Antoine Griezmann: 5
  6. Pierre-Emerick Aubameyang: 5.

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