Champions League: Diego Simeone hace historia tras eliminar al Barcelona

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La historia de la UEFA Champions League suma un nuevo capítulo memorable tras la jornada de este martes 14 de abril, y tiene como protagonista a un viejo conocido de las grandes noches europeas. El Atlético de Madrid, bajo la dirección de su técnico argentino, Diego Simeone, volvió a imponerse al FC Barcelona en una eliminatoria que ya empieza a parecer una tradición.

No es la primera vez, ni parece casualidad. El equipo rojiblanco ha encontrado la fórmula para incomodar a uno de los gigantes del continente, consolidando una rivalidad que ha dejado huella en la última década del fútbol europeo.

Diego Simeone - Champions League

El gran arquitecto de esta tendencia es Diego Simeone. El entrenador argentino ha logrado lo que ningún otro técnico había conseguido hasta ahora: eliminar al Barcelona en tres ocasiones distintas en la máxima competición europea.

Un registro que lo coloca por encima incluso de nombres históricos como José Mourinho, quien lo logró en dos oportunidades con el Chelsea FC y el Inter Milan, respectivamente, según MisterChip.

Las eliminaciones tienen un patrón claro: cuartos de final en 2014, cuartos de final en 2016 y, ahora, nuevamente en 2026. Tres momentos distintos, tres contextos diferentes, pero un mismo desenlace: el Atlético imponiéndose con su identidad competitiva y su fortaleza táctica.

Para el Barcelona, estas derrotas representan un obstáculo recurrente en su camino europeo. Para el Atlético, en cambio, son la confirmación de que puede mirar de frente a cualquier rival, incluso a los más poderosos, y que si logran consolidarse en las próximas instancias, aumentan sus posibilidades de levantar el tan ansiado título.

Finalmente, en un torneo donde los detalles marcan la diferencia, Simeone ha demostrado tener una lectura especial para este tipo de enfrentamientos y más aún cuando se trata del conjunto culé. Sin duda alguna y con esta nueva hazaña, no solo agranda su legado, sino que también redefine su lugar entre los grandes entrenadores de la Champions League.