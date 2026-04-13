Hansi Flick indignado por las 'mañas' de Diego Simeone

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El partido de vuelta en los cuartos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona está programado para este 14 de abril. Sin embargo, este encuentro está plasmado por detalles y ya se juega en las horas previas, algo que Hansi Flick ya sabe.

Justamente, fue el técnico quien se mostró muy indignado durante la sesión de entrenamientos de este lunes, precisamente cuando ingresó al campo del Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El alemán se quejó directamente por el estado del gramado de este recinto, que se mostró con un verde excesivamente alto y muy seco, un contexto que impediría un mejor desenvolvimiento de la esférica.

El estratega tocó en reiteradas oportunidades el césped y le trasladó continuamente el malestar al delegado de la UEFA; todo lo anterior ante un evidente estado de molestia del entrenador.

Hansi Flick pediría soluciones en las horas restantes

Este duelo es clave para ambos conjuntos. Barcelona buscará la remontada, tras el parcial 0-2 de la ida, por lo que podría significar seguir luchando por un doblete (liga y Champions), mientras que el Atlético tiene objetivos similares, aunque ya ese hipotético doblete lo cerraría con la Copa del Rey.

De allí, a que cada detalle esté presente en la previa del partido. Flick quiere apretar para corregir el estado del campo lo más que se pueda, sobre todo porque el estilo de juego de sus futbolistas prioriza la posesión del balón y el constante rodaje de la esférica de un lado al otro lo más rápido posible.

No obstante, del lado colchonero esto no sería un detalle tan relevante porque basan su fútbol en los aspectos defensivos y en las transiciones rápidas hacia el arco contrario.

Pese a todo, Hansi Flick sigue confiando en que sus dirigidos tienen todo para poder lograr el objetivo y remontar esta serie en el propio campo de los colchoneros.