Champions League: ¿Cómo se disputarán la vuelta de los cuartos de final?

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Esta semana, el fútbol mundial se paraliza. La UEFA Champions League define a sus cuatro mejores equipos en una jornada de cuartos de final que promete dramatismo, remontadas y fútbol de alta intensidad.

Con ventajas cortas y duelos de titanes, los ocho aspirantes saltarán al césped con el obejtivo de sellar su boleto a las semifinales. Todos los partidos se disputarán a partir de las 3:00 PM (hora de Venezuela).

Jornada del martes 14 de abril

La acción comienza este martes con dos choques que obligan a los locales a buscar la épica. Todos los focos estarán en el Metropolitano y en Anfield.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona

Los dirigidos por el "Cholo" Simeone llegan con una ventaja sólida (2-0), pero con la lección aprendida tras los sustos recibidos en la Copa del Rey ante el mismo rival. Por su parte, el Barça de Hansi Flick necesita una noche perfecta en Madrid para revertir el marcador y no despedirse de Europa antes de lo previsto.

Liverpool vs París Saint-Germain

Ousmane Dembélé y compañía aterrizan en Inglaterra con medio pie en semis, pero Anfield es conocido por ser el escenario de los milagros. El Liverpool de Arne Slot deberá apelar a su mística europea para intentar una remontada que parece heroica ante el despliegue ofensivo del vigente campeón.

Los duelos del miércoles

El miércoles 15 de abril se conocerá el cuadro final de las semifinales con dos enfrentamientos de pronóstico reservado.

Bayern Múnich vs Real Madrid

El "Clásico de Europa" llega más encendido que nunca. El gigante bávaro logró imponerse por la mínima en la ida, pero el Real Madrid espera remontar en el Allianz y demostrar por qué nunca se le puede dar por muerto en estas instancias.

Arsenal vs Sporting de Portugal

Los "Gunners" de Mikel Arteta tienen la ventaja mínima tras un partido de ida sumamente cerrado. El Sporting ha demostrado ser un equipo ordenado y capaz de dar la sorpresa, por lo que el conjunto londinense no podrá permitirse ni un segundo de distracción si quiere volver a estar entre los cuatro mejores.