Real Madrid sacrifica a esta figura y prepara regreso de Endrick

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En la recta final de la presente temporada, el Real Madrid está de terminar otra presentación para el olvido, tomando en cuenta que lucen con escazas probabilidades de conquistar La Liga y se encuentran con resultados en contra previo al partido de vuelta de los Cuartos de final en la UEFA Champions League.

La Casa Blanca a comenzado de forma gradual su proceso de rearmado de cara a la temporada 2026/27, y una de las piezas que busca recuperar es Endrick, quien logró relanzar su carrera durante su paso por el Olympique Lyon. El joven brasileño, que había tenido pocas oportunidades en el club español, salió cedido con el objetivo de ganar minutos y confianza a sus 19 años.

En el equipo francés encontró el entorno ideal para desarrollarse, recibiendo continuidad y respaldo. Su rendimiento ha sido notable, acumulando 16 partidos en la temporada con seis goles y seis asistencias, cifras que reflejan su crecimiento y potencial. Gracias a este desempeño, el atacante ha vuelto a posicionarse como una opción seria para integrar la plantilla del conjunto merengue en el próximo curso.

Real Madrid venderá a Gonzalo García

Para hacerle espacio, el club estaría considerando la salida de Gonzalo García, quien pese a renovar contrato hasta 2030, podría salir cedido o transferido. García tuvo un momento destacado bajo la dirección de Xabi Alonso, especialmente en el pasado Mundial de Clubes, donde brilló con cuatro goles en seis partidos, siendo el máximo anotador del mencionado torneo.

Sin embargo, su presente, con 33 encuentros y seis goles en la temporada, no sería suficiente para asegurarle un lugar frente al resurgimiento de Endrick, quien buscará atornillarse en el esquema del equipo blanco en su segundo oportunidad en la venidera campaña.